Asesor de Trump sobre nuevas sanciones a funcionarios de Venezuela: "Estamos afectándolos donde más les pega”

En una entrevista exclusiva para Univision Noticias, el director político de la Casa Blanca explicó que el segundo del chavismo, Diosdado Cabello, no está en la lista aunque eso no significa que esté libre de culpa.

Carlos Díaz Rosillo, director político de la Casa Blanca y asesor del presidente, explicó que las sanciones no son soluciones "de la noche a la mañana".

MIAMI, Florida.- Carlos Díaz Rosillo, director político de la Casa Blanca y asesor del presidente para asuntos de América Latina, explicó a Univision Noticias que las nuevas sanciones impuestas este jueves a diez venezolanos forman parte del plan de acción del gobierno de Trump para "recuperar la democracia en Venezuela".

Este jueves el gobierno de EEUU amplió la lista de altos funcionarios –y exfuncionarios– venezolanos sancionados. Según explicó Díaz Rosillo, esta vez se enfocaron en tres grupos: los que han socavado procesos electorales, los que censuran a los medios de comunicación y los involucrados en casos de corrupción de los programas gubernamentales de alimentación.



“Es un paso más del gobierno de EEUU para mandar un mensaje muy claro a todos aquellos que están colaborando con lo que sucede en Venezuela: si continúan destruyendo la democracia, habrá consecuencias”, advirtió.

El asesor de Trump declaró que para su gobierno no es aceptable la situación de Venezuela. “Para que la política de EEUU hacia Venezuela cambie, tienen que haber cambios importantes en la política de Venezuela”.

Los nuevos sancionados



Los funcionarios incluidos en esta oportunidad son: Freddy Bernal, ministro de Agricultura Urbana y jefe del comando nacional encargado de la distribución de las bolsas de alimentos que da el gobierno (llamadas CLAP); las rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra Oblitas y Socorro Hernández; Ernesto Villegas, ministro de Cultura y hasta hace poco, ministro de Comunicación; y Carlos Osorio, exministro de Alimentación, señalado de cometer irregularidades en el manejo de una misión social.

Isaías Rodríguez, hoy embajador de Venezuela en Italia, pero señalado por apoyar la Asamblea Nacional Constituyente que ha sido desconocida por EEUU.



El resto de las autoridades incluidas son representantes de la compañía estatal de telecomunicaciones, señalados de censurar a los medios de comunicación independientes. Todos ellos se suman a la lista de decenas de funcionarios que han sido castigados.

Sobre las razones por las que Diosdado Cabello, una de las figuras más prominentes del chavismo, no ha sido incluido en la lista de sancionados, Díaz Rosillo dijo que hay una motivo de peso.

“Por seguridad nacional, no puedo comentar las razones por las cuales una persona está o no está en la lista, pero puedo decir -porque estoy en esas reuniones- que hay razones muy poderosas tanto para incluir como para excluir a alguien de esa lista”.

Explicó que antes de imponer una sanción, el gobierno de EEUU estudia de manera minuciosa a cada persona que será sancionada, y que si una persona no está en la lista “es por una muy buena razón”. El asesor de Trump aclaró que el hecho de que alguien no haya entrado en la lista, no significa que esté libre de culpa.



Cuando fue interrogado sobre la verdadera efectividad de las sanciones, Díaz Rosillo aseguró que sí son útiles y que, a pesar del poco tiempo que llevan en el poder, ya hay muestras de ello.

“Creo que ya estamos viendo el impacto de esas sanciones. Por ejemplo, con la del vicepresidente Tareck El Aissami descubrimos que tenía millones y millones de dólares que fueron congelados. Estamos afectándolos donde les pega más, en sus bolsillos”.

Díaz Rosillo indicó que Venezuela es un estado que no puede mantenerse con las condiciones económicas en las que se encuentra, y que estas sanciones agudizan esa situación. “Vemos que la economía de Venezuela está prácticamente colapsada, las proyecciones de inflación apuntan que llegará a 2,000%, es insostenible”, dijo.

Insistió en que -a pesar del poco tiempo que llevan aplicándose- están teniendo resultados bastante concretos. Pero agregó que estas medidas “no funcionan de la noche a la mañana”.

Sobre la amenaza que representa Venezuela para el hemisferio, el asesor del presidente Trump, dijo a Univision que es real. “En el momento en que el gobierno ha violado los DDHH, ha eliminado las instituciones democráticas, es un gran peligro. No le conviene ni a Venezuela, ni a ningún país del hemisferio tener una dictadura cerca”.

Reconoció que históricamente América Latina ha tenido décadas de dictaduras, y que no es algo nuevo, pero no por eso es menos preocupante.



El director político de la Casa Blanca dijo que estas medidas continuarán. “Si el gobierno de Venezuela sigue haciendo lo que está haciendo y no cambia, sí vendrán más sanciones”.

Indicó que Trump siempre ha dicho que no adelantará sus opciones pero aseguró que cuenta con un menú de medidas en el caso de Venezuela. “No descartamos ninguna acción. Cuando digo que todas las opciones están sobre la mesa, son todas las opciones verdaderamente, incluyendo una acción militar. Eso no quiere decir que es más o menos viable que las otras opciones”, declaró a Univision.

Sin embargo, Díaz Rosillo dijo que la última palabra siempre la tiene el presidente, y que “él escoge dependiendo de lo que esté sucediendo en el momento”.