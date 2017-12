Una mujer murió luego de que un auto se estrellara contra el restaurante de pollo donde compraba comida

Un automóvil chocó contra un local de Pollo Tropical en Davie, Florida, e hirió a tres personas que estaban dentro del restaurante. Una de ellas, murió poco después en el hospital.

Samara González, de 41 años, hacía cola para pedir comida cuando el descontrolado automóvil atravesó una de las ventanas de vidrio del local y la atropelló.

Viviana Gallinal, portavoz de la policía de Davie, dijo que la mujer quedó atrapada debajo del auto. Los bomberos pudieron sacarla y fue trasladada al hospital en condiciones críticas, pero horas después la declararon muerta.



#DaviePolice working a serious crash at Pollo Tropicale. 5780 S University Dr. PIO on scene. Media area to the north in the open field. Access behind Target. pic.twitter.com/p7GCcNJuhu