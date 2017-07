La familia del conductor cree que fue un milagro. Y, si uno mira las imágenes de cómo quedó el vehículo, es difícil de explicar cómo el conductor, Jesús Armando Escobar, logró salir prácticamente ileso después de que un gran objeto metálico cayera sobre el vehículo que conducía.

Según informó el canal 9 de Orlando, Escobar, de 36 años, salía el pasado sábado de la Interestatal 4 hacia la carretera estatal 528 cuando un camión que transportaba deshechos metálicos se accidentó y volcó a su lado, dejando caer un tubo de unas 7,000 libras (más de 3 toneladas) sobre la monovolumen que conducía.



Aparentemente, el conductor del camión, Antonio Santiago Wharton, perdió el control del vehículo pesado y volcó haciendo caer algunos de los materiales que transportaba.

El pesado tubo echó abajo buena parte del techo del vehículo. Además, una barra metálica impactó sobre la luna delantera y el cristal se hizo añicos, pero nada de eso impactó directamente sobre Escobar que logró salir del auto por su propio pie con unos rasguños y fue atendido por los equipos de emergencia que se trasladaron al lugar.



Happening Now❗️Avoid WB SR528 to I4 WB. This will take time to clean up. Please have patience. Luckily all involved have minor injuries. pic.twitter.com/zfTHeSwTCD