Tres personas resultaron heridas luego de que un auto se estrellara contra un restaurante de pollo

Un automóvil chocó contra un local de Pollo Tropical en Davie, Florida, e hirió a tres personas que estaban dentro del restaurante.

El accidente ocurrió en Lakeside Town Shops en 5780 South University Drive. Las imágenes que difundió la policía de Davie mostraban un vehículo rojo estrellado contra el local.



#DaviePolice working a serious crash at Pollo Tropicale. 5780 S University Dr. PIO on scene. Media area to the north in the open field. Access behind Target. pic.twitter.com/p7GCcNJuhu