Nicaragua descarta a Jaime Moreno para la Copa Oro

El seleccionador de Nicaragua, el costarricense Henry Duarte, descartó al delantero Jaime Moreno, del Cultural Leonesa de la Segunda B española, para la Copa Oro que se jugará en julio en Estados Unidos.

" Los jugadores que nos metieron en la Copa Oro son a los que voy a tomar en cuenta. Todos los que lucharon y estuvieron sufriendo en el proceso", señaló el entrenador de la 'Azul y Blanco'.



Moreno, venezolano de origen nicaragüense, denunció públicamente en marzo a la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) por falta de buenas condiciones de trabajo.

Entre ellas, el futbolista señaló que la Fenifut aloja a sus seleccionados en condiciones insalubres, no organiza bien la logística de los partidos, los hace viajar por tierra a Honduras o les paga dietas irrisorias.

En respuesta, la Fenifut divulgó un comunicado informando que Moreno "renunció luego de esperar condiciones y exigencias que estaban fuera de la realidad nacional".

Moreno, quien se mostró molesto por tener que afrontar "más de 20 horas de viaje" por tierra para un amistoso contra Honduras tras medio día de vuelo atravesando el océano Atlántico, afirmó entonces que no renunció, sino que fue "amenazado" de expulsión si no retiraba sus denuncias, a lo que no accedió.



Moreno no jugó la eliminatoria entre Nicaragua y Haití por el último boleto a la Copa Oro 2017 en Estados Unidos, que le dio a la 'Azul y Blanco' la clasificación.

Según Duarte, a Moreno "le faltó elegancia, profesionalismo, humildad, un montón de cosas".

El conjunto nicaragüense está ubicado en el Grupo B del torneo regional junto a Estados Unidos, Panamá y Martinica.

Los nicaragüenses jugarán su primer partido el próximo 8 de julio contra Martinica en el Nissan Stadium de Nashville (Tennessee) y luego el 12 de julio contra Panamá en el Raymond James Stadium de Tampa y el 15 de julio contra EEUU en el FirstEnergy Stadium de Cleveland.

En abril, Nicaragua alcanzó el segundo mejor puesto de su historia en la clasificación mundial de la FIFA al ubicarse en la plaza 101, lo que supuso un ascenso de 17 posiciones tras clasificar a la Copa Oro en la repesca en la que dejó fuera a Haití (4-3 en el global) con un remontada de 3-0 en el partido de vuelta en Managua el pasado 28 de marzo.

A finales del 2015 Nicaragua alcanzó el puesto 92, el mejor de su historia.

El fútbol no es un deporte con tradición en Nicaragua, donde el béisbol y el boxeo son más populares, pero las ligas de Europa han ganado seguidores en el país en los últimos años.