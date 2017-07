"Me gritaban sapo (soplón)": el periodista venezolano herido en el plebiscito cuenta cómo fue agredido

"¡Me robaron todo me cayeron a golpes, a pedradas. Estaba ejerciendo mi trabajo. Eso es todo lo que estaba haciendo!" Las palabras aceleradas de Luis Olavarrieta en un video en el que aparecía con el cuello ensangrentado pusieron fin a horas de incertidumbre después de que el periodista venezolano, que reportaba este domingo sobre la consulta convocada por la oposición en Catia, un barrio del oroeste de Caracas, desapareciera por unas horas.

"Me estaba motando a una moto y me golpean muy fuerte en la cabeza", recuerda Olavarrieta en declaraciones a Noticias 23. "Eso me tira al piso y cuando me logro levantar, tengo como a seis personas viniendo hacia mí".



"Me gritaban sapo": Luis Olavarrieta, periodista herido durante el desarrollo del plebiscito en Caracas

Aunque Olavarrieta, que reportó este domingo desde Caracas para Univision 23, no confirmó que quienes le agredieron en el barrio fueran los colectivos, los grupos armados afines al gobierno, sí que dijo que eran "personas violentas con armas y con logotipos referentes al gobierno".

Según su relato, mientras le golpeaban los asaltantes le insultaban y le robaron sus equipos. "Me decían mucho sapo, que es como una especie de vocero que bota la información a favor de un bando. Sapo es una persona que no puede mantener un cuento encima sino que se lo cuenta a otro inmediatamente", explicó.

Además, lamentó ser víctima de un ataque personal: "Uno puede ser víctima de una bala perdida, de un enfrentamiento entre dos bandas. Eso es parte de lo que se nos ha hecho a los periodistas cotidiano. Pero lo que no me acostumbro es que sea un ataque tan personal. Nunca lo había vivido", afirmó.



El mismo domingo, a las 9:30pm desde un celular que le prestaron temporalmente mientres compra otro, Olavarrieta le dijo a sus más de 409.329 seguidores en Twitter que ya estaba en casa,



Periodista venezolano herido mientras reportaba sobre el plebiscito cuenta lo ocurrido Univision 0 Compartir

El periodista no ha sido el único blanco de violencia en Venezuela. Elyangélica González, corresponsal de Univision Noticias en Caracas, fue golpeada por la Guardia Bolivariana de Venezuela mientras cubría en vivo protestas que ocurrían en marzo a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela. Al igual que a Olavarreta, le arrebataron su teléfono celular.



Periodista de Caracol Radio (Ely Angélica González) fue agredida hoy mientras daba cobertura a una protesta sobre la situación en Venezuela. pic.twitter.com/oa5tEDf5FJ — Radio América HN (@radioamericahn) March 31, 2017



