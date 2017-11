Ledezma explica por qué las protestas en Venezuela no lograron su objetivo: “El liderazgo no supo articular estrategias”

El opositor venezolano habló de su huida de Venezuela y dijo que recibió ayuda de militares activos. “Varias personas corrieron riesgos conmigo, algunos militares colaboraron. No todos forman parte de la élite corrompida".

El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien hasta el viernes se encontraba bajo arresto domiciliario en Venezuela, y que huyó fuera de su país, habló en exclusiva con Univision Noticias 23 desde Madrid, y explicó por qué las protestas de las oposición no tuvieron el resultado esperado.

“La culpa es de un liderazgo que no supo articular estrategias y no se le jugó limpio a los venezolanos”, dijo. Ledezma indicó que los líderes no cumplieron la promesas por las que votaron casi 8 millones de venezolanos en un referendo. “Convocamos un plebiscito, invitamos a que la gente respondiera tres preguntas, y después se cambió de estrategia. Es como cambiar de caballo a mitad del río. Fue una mala estrategia y una mala jugada hacia el pueblo”, declaró.



Reconoció que esto hizo que mucha gente se sintiera frustrada y desilusionada. “La falta de coherencia y los egos han hecho mucho daño”, dijo.

El todavía alcalde, indicó que Venezuela requiere un liderazgo de oposición coherente que no se contradiga y no desilusione los esfuerzos del pueblo.

Aprovechó para criticar los intentos de diálogo que algunas fracciones de la oposición han iniciado con el gobierno de Nicolás Maduro. “Este diálogo es una extensión de la parodia que se inició el año pasado en Santo Domingo”. Aclaró que no se niega a dialogar pero primero -dijo- debe haber exigencias.

“Naturalmente la gente lo ve como una burla más, y se corre el riesgo de desprestigiar la figura del diálogo que es tan necesaria”.

Ledezma agradeció al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, quien lo recibió el sábado, precisamente el día que el opositor venezolano llegó a España.

“Tuvimos una conversación de una hora y media, y hablamos de la lucha que Europa debe dar por Venezuela. Le pedí que presidiera la lucha por la ayuda humanitaria en Venezuela. El consejo de Rajoy fue que trabajáramos por una unidad sincera y franca en la oposición”.

Sobre su salida de Venezuela -que fue a través de la frontera con Colombia- dijo que recibió ayuda de militares activos, así como de amigos y conocidos. “Hubo mucha ayuda, varias personas corrieron riesgos conmigo, algunos militares colaboraron. No todos los militares de Venezuela forman parte de esa élite corrompida”, declaró.



Aprovechó para agradecer también a las autoridades de inmigración en Colombia, así como al presidente Juan Manuel Santos, quien le ofreció asilo en su país.

Ledezma reconoció que para salir de la crisis que atraviesa Venezuela, será necesaria una negociación para poder lograr la transición hacia una mejor situación para el país.

Dijo que la propuesta de María Corina Machado y suya en el movimiento ‘Soy Venezuela’ no pretender dividir la unidad. “Sería una locura, los consejos de Rajoy, de Felipe González y todos los expresidentes es que hay que luchar unidos”, reiteró.

Insistió en que el objetivo principal es acabar con el gobierno actual a través de una coalición política. “Debe haber un relanzamiento de la unidad. Un hombre solo no puede con esta carga. La meta es salir de la tiranía para comenzar la reconstrucción”.

Ante la posibilidad de que se celebren elecciones presidenciales en Venezuela en 2018, Ledezma dijo que no basta la fe para tener esperanzas en ese proceso electoral.

“No sirve una fachadas de elecciones para que el gobierno se ufane de decir que celebra comicios. Seríamos estúpidos si volvemos a caer en la trampa de unas elecciones conducidas por un Consejo Nacional Electoral que es brazo político del gobierno”, indicó.