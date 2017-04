Dos enamorados de Miami para contarte lo que pasa en el sur de Florida en Edición Digital

MIAMI, Florida.- Eileen Cardet llegó a Miami en 1993 procedente de Puerto Rico, donde nació en el seno de una familia de inmigrantes cubanos, para estudiar una maestría en periodismo de televisión. Once años más tarde, en 2004, José Luis Nápoles puso un pie por primera vez en esta ciudad del sur de Florida al llegar de su Santa Clara natal con la intención de seguir avanzando en su carrera de comunicador.

A partir de este lunes 17 de abril, ambos periodistas unirán sus fuerzas en Edición Digital Miami, un noticiero pionero de 30 minutos que se transmitirá de lunes a viernes simultáneamente en televisión e internet, en la web de Univision 23, y que pretende tener una interacción mucho más directa con la audiencia.



"En Edición Digital vamos a encontrar mucha noticia local. Va a ser maravilloso y sobre todo la respuesta de la comunidad a esas noticias locales. Pero al mismo tiempo vamos a encontrar entrevistas, deportes, el tiempo", explica Cardet en un descanso de los ensayos. "Las personas al mediodía van a tener la opción de volverse a conectar a la noticia en su hogar, en su área, en su comunidad..."



Univision Noticias habló con Eileen Cardet (EC) y José Luis Nápoles (JLN) para conocer cómo enfrentan el nuevo reto de Edición Digital y cuál es su relación con Miami, la ciudad de la que hicieron su hogar y de la que dicen estar enamorados.

Sobre su relación con Miami

¿Cuál es su lugar favorito de Miami?

EC: Me encanta mi barrio. Paseo allí, ceno allí, almuerzo allí... Me gusta también la parte de Miami Beach por la playa. Viniendo de Puerto Rico, el mar es parte de mi corazón, de mi alma y necesito estar en contacto con el mar, así que de vez en cuando paseo por Miami Beach y me parece una ciudad bien interesante, con unos personajes increíbles, bien diversos… y me divierte mucho también.



JLN: Yo lo disfruto todo. No tengo un lugar favorito. La paso muy bien en la terraza de mi casa, jugando con mis hijos, la paso muy bien en la playa. Siempre me encuentras en un terreno de softball cada domingo por la mañana porque es mi hobby. Disfruto Miami porque yo creo que Miami en sí es la extensión de nuestra propia casa.



¿Qué es lo que más les sorprendió al llegar a esta ciudad?

EC: Que iba a tener amistades de tantas partes de América. Que iba a ser amiga de una colombiana, de una venezolana, de una argentina, de una dominicana... y que iba a conocer tanto de otros países a través de mis amistades acá.

JLN: A mí lo que más me sorprendió fue que prácticamente estaba como en Cuba. Pensé que cuando vienes a vivir a EEUU tienes que aprender inglés, tienes que mejorar y que ya las cosas van a cambiar... Y cuando llegué prácticamente no había cambiado nada. De manera oficial, obviamente te tienes que proyectar en inglés, a la hora de hacer una gestión, una solicitud... pero en la calle es como estar prácticamente viviendo en uno de nuestros países y es un proceso que se incrementa cada vez más porque cada vez viven más hispanos acá.

La diversidad de esta ciudad también se refleja en la gastronomía. ¿Cuál es su comida o restaurante preferido de Miami?

EC: Me encanta Hillstone, me parece la comida muy rica ahí. También voy a XIxón, que está en Coral Way, que es comida española. Obviamente con mi esposo español pues hay que comer bastante comida de España, pero no me quejo de eso. Me encanta también Seasons 52...



JLN: Yo disfruto mucho la comida peruana, me encanta... También hay un restaurante donde los viernes hay un tablao flamenco que lo disfruto tremendamente con la familia. Mi hijo de cuatro años se sabe todas las canciones increíblemente y hay que ver cómo se para a bailar con el efecto de las lucecitas y todo... Pero disfruto sobre todo de la comida peruana, aunque de vez en cuando tengo que chocar también con la clásica carne americana y no tengo un sitio específico. Visito varios, pero gran parte de mi salario lamentablemente lo gasto en los restaurantes (ríen).

Sobre el periodismo y el reto de Edición Digital

Edición Digital es un nuevo desafío en las carreras de Eileen Cardet y José Luis Nápoles y los vamos a ver en un formato diferente. En el caso de José Luis se sale de la cobertura exclusivamente deportiva y en el de Eileen, a su puesto como presentadora del noticiero matutino suma ahora este programa más fresco y con un contacto más directo con la audiencia.



Nápoles y Cardot esperan poder trasmitir cercanía con la audiencia a través de este nuevo formato. David Maris

¿Qué supone el reto del noticiero digital para ustedes?

EC: Creo que va a ser un reto maravilloso porque vamos a estar en más en contacto con las personas. Viniendo del amanecer, ahí nosotros tenemos la posibilidad de ser un poco más relajados, así que creo que no me voy a distanciar tantísimo del producto que yo presento cada mañana aquí en el sur de la Florida porque tenemos entrevistas, tenemos tiempo para dialogar entre presentadores, también con Javier Romero de Amor 107.5 y luego con los Pichy Boys, así que dentro de todo, en el noticiero mío hay espacio para eso y creo que simplemente las personas lo que van a hacer es verme más a mí y a José Luis en nuestra faceta personal. Nos van a poder ver más a nosotros mismos, como somos en la vida real.



JLN: A mí las noticias siempre me han gustado y creo que el estilo que vamos a tener en Edición Digital es un paso más en ese mecanismo de evolución que ha experimentado el periodismo, la comunicación social, la propia locución, la forma de hacer esa entrega frente a las cámaras menos acartonada, como decimos, menos aferrado a un libreto...

Me encanta improvisar, me encanta incluso hacer una broma cuando la situación así lo amerita y conversar de manera directa con el público, como estamos hablando aquí, como hacemos en una reunión en familia... Va a ser como estar en casa, disfrutando con ellos y además invitándolos a que no se intimiden con que están chocando con alguien con quien existe una barrera, sino todo lo contrario. Existe un puente de conexión cada vez más estrecho de manera que ellos interactúen y hagan el show junto con nosotros. Esa es la idea: conquistarlos.





En sus carreras como periodistas, ¿cuál ha sido su cobertura más intensa?

EC: El momento más difícil fue el 11 de septiembre porque mi hermana vive en ese área de Manhattan (donde fueron los ataques) y no podía comunicarme con ella y lo que se vivió en esa sala de redacción fue caótico porque uno inmediatamente piensa en Turkey Point, que es la planta nuclear que tenemos aquí. Siempre era ese día como, ¿qué más va a pasar? además de las Torres Gemelas, lo de Pennysilvania, lo del Pentágono.... Y a nivel personal por mi hermana que acababa de tener a su bebé, tenía tres meses de nacido y el esposo acababa de ser operado de cáncer. Así que me tocó personalmente.



JLN: Coberturas intensas, recientemente la muerte de José Fernández fue algo muy impactante desde el punto de vista emotivo para todos nosotros. Nos tocaba en lo personal. En el caso mío compatriota mío y no solamente de Cuba sino de la misma ciudad en la que estudié mi carrera y en la que crecí profesionalmente y me dolía porque era ver a un muchacho que cumplía el sueño americano, que llega, que triunfa, que aprende el idioma, que gana dinero, que se convierte en un ídolo, en una referencia, que además tenía un carisma tremendo y ver cómo desperdiciaba su vida, morir a los 25 años en un accidente marítimo...

Todos llorábamos, pero no llorábamos como hacemos los hombres, que nos tapamos, nos escondemos... Estábamos llorando como que no nos importaba que nos vieran y era como si se te hubiera muerto un familiar. Y así lo veíamos en la Pequeña Habana. Veíamos a la gente, nos abrazábamos sin conocernos. Fue una cosa tremenda. Todavía lo cuento y me toca.



Inolvidable historia de Joseito Fdez, nuestro "Diamante Blanco"... Muy pronto su documental

https://t.co/CjxSmUodmn pic.twitter.com/tfjTPHztuv — José Luis Nápoles (@joselnapoles) April 13, 2017

JLN: Y obviamente, la muerte de Fidel Castro como cubano y personas que queremos el reestablecimiento de la libertad y de la justicia en Cuba. Tuvimos un cobertura intensa porque trabajamos incluso juntos.

EC: Claro, en la muerte de Fidel Castro, una noticia esperada y deseada.

JLN: Y que toca de manera muy especial a esta comunidad de cubanos en el sur de la Florida y de no cubanos porque también afectó a otras áreas, particularmente en Sudamérica, Venezuela de manera específica, y fue una amplia cobertura. Creo que lo hicimos muy bien, creo que todo el mundo se volcó a la realización del trabajo y nos tocó personalmente porque nos dio muchas oportunidades de crecimiento también.

Y después de tantas horas transmitiendo en vivo, imagino que han teniendo algún momento 'tierra trágame'. ¿Cuál ha sido el peor?



EC: Trágame tierra, mil veces. Sobre todo que yo empecé aquí haciendo el estado del tiempo y yo le pedí a mi jefa de ese entonces, Helga Silva, que me preparara porque para mí, como periodista, el noticiero se acababa cuando empezaba el estado del tiempo. A mí deportes nunca me interesó, sorry, José Luis, y de repente fue que no me dieron tras bastidores nada, no me prepararon y en menos de dos semanas yo estaba en vivo presentando y yo me quería morir. Pero bueno, fue un reto, lo asumí, lo pasé y eventualmente acabé de presentadora de noticias que era lo que yo quería.

JLN: Yo tuve dos trágame tierra muy graciosos. Estábamos narrando un partido de baloncesto y había un narrador muy conocido, muy prestigioso, era un hombre famosísimo. Y entonces yo tomo los apuntes de él, obviamente yo no conocía a los atletas, estaba comenzando y él tenía los nombres de cada atleta en abreviatura y yo empecé a narrar los nombres de los atletas en abreviatura pero como si realmente fueran los nombres de las personas. La narración quedó muy buena pero los señalamientos que me hizo delante de todo el mundo prácticamente me humillaron, pero se convirtió en una broma tremenda y me busqué algunos nombretes por un tiempo hasta que se me quitaron.

Y también un día que nuestro noticiero empezó cinco minutos antes de lo que creíamos y en el momento en el que creíamos que estábamos haciendo pruebas de micrófono realmente estábamos al aire... y no puedo repetir las cosas que dije (ríen). Bueno, había una silla a mi izquierda y yo empecé a decir, no me toques la silla, porque la silla me servía de referencia, no me la toques, no me la toques... Y empecé a hilvanar otras cosas con esa frase que no voy a repetir ahora, pero fue tremendo. Eso fue cuando yo acababa de volver del Mundial de Sudáfrica en 2010 y yo decía, wow, tanto que trabajé y yo creo que esto me va a costar el puesto, pero gracias a Dios no.



Puedes ver Edición Digital Miami de lunes a viernes a las 12.30pm en la televisión y a través de la web de Noticias 23 Miami e interactuar con los presentadores a través de Facebook y Twitter. ¡No te lo pierdas!