Lo que debes ver en Art Basel

Cada diciembre Miami Beach se convierte en la capital mundial del arte moderno y contemporáneo y este año viene mejor que nunca. Las mentes artísticas más brillantes de más de 30 países mostrarán lo mejor de sus pinturas, expondrán sus intrigantes colecciones fotográficas y revelarán interesantes instalaciones.

Pero lo más impresionante será que esculturas de grandes dimensiones se tomarán las calles e ingeniosos creadores de multimedia compartirán sus originales películas y puestas en escena, tan asombrosas, que te quitarán el aliento.

Las calles serán la mejor galería de arte

Si bien es cierto que las galerías trabajan arduamente todo el año para curar la colección de obras que exhibirán durante Art Basel, las calles de Miami Beach se transforman en gigantescas salas al aire libre. Allí, el talento cobra vida en cualquier espacio y permite a los visitantes interactuar y convertirse en piezas primordiales de las creaciones que adornan los alrededores de las calles Collins Park y SoundScape Park. Pon especial interés a estas que vienen a continuación.

Pasión es Goya Wall: una obra que solo estará completa con el público

Se hará historia en la edición 2017 de Art Basel, pues el ganador del concurso de Univision llamado “Mi Pasión es Goya Wynwood Wall”, plasmará todo su ingenio en un gran muro ubicado en el 219 NW 26 ST, Miami, FL 33137.



La magia que envuelve esta obra será, además del talento del artista, que pintará el mural los días 2, 3 y 4 de diciembre, que los visitantes de Art Basel podrán plasmar sus propias pasiones escribiéndolas en la pared. “Mi Pasión es Goya Wynwood Wall” estará listo para que hagas parte de él el 5 de diciembre.

¿Ya sabes cuál es esa pasión que quisieras plasmar allí? Imagínate a ti mismo o misma en acción expresándote en este muro y luego tomando una foto para compartirla en Instagram. ¡Eso tendrá muchos likes!

Goya Can-Sculpture (escultura con las latas Goya)

¿Quién dijo que el arte tiene límites y que los artículos más comunes no pueden ser el material estrella de una gran obra?

Este año en tu lista de cosas por ver debes ubicar en una de las primeras posiciones la escultura con las latas Goya hecha por el artista nacido en Miami, Alexander Mijares, quien en sus años de carrera se ha convertido en favorito de muchos alrededor del mundo.

Las raíces culturales de Alexander Mijares, cubanas y españolas, le han permitido crear un sello único que se ha exhibido en importantes centros mundiales como Times Square en Nueva York y exclusivas galerías de Los Ángeles y San Francisco. Sus obras se caracterizan por estar llenas de vida y color y en 2017 será una de las grandes estrellas alrededor de Art Basel.



Verás cómo su creación, la Goya Can-Sculpture (escultura con las latas Goya) toma una espectacular forma con latas de comida que, unidas las unas a las otras, logran una figura alegre y extra-cool. Podrás verla en el Pérez Art Museum of Miami (PAMM 1103 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132) entre el 9 y el 10 de diciembre.

Miami: una cuidad llena de restaurantes y bares de renombre mundial

La ciudad de Miami, por completo, se caracteriza por ofrecer una variedad ilimitada de opciones en gastronomía, por lo que durante Art Basel tanto turistas como residentes podrán darle gusto al paladar.

Estos son algunos restaurantes con muy buenas reseñas de sus clientes y que están en los alrededores de las exposiciones de Art Basel:

• CVI.CHE 105: Localizado en el 1103 Biscayne Blvd, a menos de una milla del Pérez Art Museum de Miami, ofrece lo mejor de la comida peruana internacional.

• PUBBELLY SUSHI: Ubicado en el 1424 20th St, en el corazón de South Beach y a solo pasos de la acción de Art Basel, aquí se puede comer gran variedad de platos de la comida asiática. Las críticas de los visitantes en la internet califican este restaurante sobre 4.5 estrellas, de 5.

• MEAT MARKET STEAKHOUSE: También situado en Miami Beach, exactamente en el 915 de Lincoln Road, está el que es considerado uno de los mejores destinos para los amantes de la carne y los mariscos. Cambian algunos platos del menú según la estación del año.



• WYNWOOD KITCHEN & BAR: El centro artístico de Miami es, por excelencia y durante todo el año, el área de Wynwood. Durante Art Basel sus decenas de galerías de arte se funden con restaurantes/bares como este, que tiene en su menú una amplia variedad de tapas. Su sangría es muy famosa.

Prepara con anticipación tu visita a Art Basel

Se prevé que decenas de miles de turistas y locales visitarán Art Basel, por lo que es importante planear con anticipación la manera de llegar ya sea a Miami Beach, el centro del festival, o a otros sitios de la ciudad donde también hay exposiciones y eventos relacionados.

Datos para que tu visita a Art Basel no tenga incómodos imprevistos:

• En Miami Beach: si te hospedas en un hotel en Miami Beach, puede ser que el centro de las exposiciones quede a unos pocos bloques de allí. Pregunta al concierge o busca en sitios como Google Maps la mejor ruta para llegar ya sea caminando, en auto o en bus. Es probable que puedas llegar más fácil y rápido a pie.

• Si vas a Wynwood: este es el foco de las galerías de arte en Miami y está localizado a unas 20 calles del centro de la ciudad, por lo que solo se puede llegar allí manejando. Te recomendamos que uses servicios como Uber o Lyft para que no tengas que gastar tu tiempo buscando espacios de estacionamiento, sino que al llegar te incorpores a la acción de inmediato.



• El Pérez Art Museum of Miami: como está tan cerca del centro de la ciudad puedes llegar en auto, Bus, Metrorail o Trolley (este último es gratis). Te recomendamos buscar qué medio te conviene más antes de salir de casa o del hotel.

• La temperatura: el tiempo en Miami es agradable todo el año, pero en diciembre - si el cambio climático no hace de las suyas - se espera que la temperatura esté entre los 65 y 70º F.

• Conectividad a Internet: no toda la ciudad ofrece servicio de Wi-Fi gratuito por lo que debes prepararte para usar los datos de tu cuenta de celular. Si eres un viajero internacional, una tarjeta de prepago sería una buena opción.

• El código de vestimenta: por último, pero no menos importante está la ropa que vas a usar. Lo crucial es que sea cómoda y que combine lo formal e informal sin irse a ningún extremo. Eso sí, siempre puedes poner tu toque personal artístico y colorido, porque - como te lo dijimos antes - en Art Basel hasta tú podrás ser el protagonista de las mejores obras de arte.