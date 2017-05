Testimonio: ‘así saqué de mi vida a un marido infiel’

Paula Arcila, autora del best-seller ‘Una reina sin medidas’, no recibe con frecuencia mensajes que dan testimonio de fortaleza, pese a contar con cientos de miles de seguidores en sus redes sociales.

En esta ocasión, una seguidora le escribió confidencialmente en Facebook para contarle cómo logró sacar a un infiel de su vida, “después de aguantar muchos cuernos”. El día que ella se puso en primer lugar y pensó en el ejemplo que le estaba dando a su hija al vivir con un hombre que siempre tuvo una doble vida, esta ‘reina’ “se curó” y optó por separarse del padre de su hija.



La infidelidad está llena de mentiras SIphotography

A los ocho años de casada descubrió que su esposo le era infiel y entró en ‘guerra’ con su amante, pero el negaba todo, pese a la evidencia. Ella sentía asco de dormir con su esposo y tomaba pastillas para dormir, con tal de no verlo cuando regresaba de ‘trabajar’ en la madrugada.

Esta víctima no fue a terapeutas, pero leyó autores que la ayudaron mucho. Cuando tomó la decisión de amarse y vivir sola con su hija, cambio la baja autoestima y la situación de dependencia que mantiene a muchas mujeres empatando una relación con otra, para no quedarse solas.

Otros casos, incluso de noviazgos, demuestran esos patrones de conducta, cuando una nueva relación no permite sanar la herida anterior. Arcila recuerda que ella misma comenzó a ir a reuniones de codependientes anónimos , y le dijeron que se trataba de una condición crónica. Dejó de ir para no crear otra dependencia, pero entendió que el problema era no ser capaz de estar sola.



En cambio, optó por reflexionar sobre su propia situación y comenzar a escribir su libro. Poco a poco, logró disfrutar su soledad y cambiar esas condiciones que la mantenían dependiente.

Ahora, en su podcast semanal, que se ha convertido en uno de los favoritos de las audiencias de Univision, Paula Arcila comparte historias de otras reinas anónimas que sostienen el mundo, pero también buscan ser escuchadas.