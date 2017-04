Un pasadía por San Diego, la "mejor ciudad de América"

A San Diego le gusta promocionarse como la “mejor ciudad de América” y su belleza y clima envidiable durante todo el año le dan la razón.

Esta joya del sur de California será sede del Grupo C de la Copa Oro 2017 y el domingo 9 de julio todos los caminos conducen al Qualcomm Stadium para el encuentro entre México y El Salvador, equipos que cuentan con grandes grupos de seguidores en esta parte del país.

Ubicada a unas dos horas y media de Los Angeles en auto, San Diego es una ciudad perfecta para caminar y conocer mientras esperas el partido. Aquí te damos unas ideas.

1 - Gaslamp Quarter

Es el centro histórico de San Diego y se extiende por una docena de cuadras con la Quinta Avenida como eje principal. Si vas a San Diego llega directo al centro, inicia el paseo caminando junto al puerto y el Centro de Convenciones y entra al Gaslamp por la Quinta Avenida, a dos cuadras del estadio Petco Park. A un lado y otro de la avenida encontrarás tiendas, bares, restaurantes para todos los presupuestos y clubes ubicados en antiguos edificios victorianos. A finales de julio el Centro de Convenciones es la sede de Comic-Con, una de las ferias de cómics más importantes del mundo.



#SDCC is over but still plenty of things to do! Check out https://t.co/Dz5IP0hhNQ for happenings this weekend! pic.twitter.com/xNirPggddH — Gaslamp Quarter (@GaslampQuarter) July 27, 2016

2 - USS Midway

Si se camina al norte por el Gaslamp y se hace una izquierda en Broadway Street, al llegar al puerto se encuentra el USS Midway, el portaaviones de la armada estadounidense que más tiempo estuvo en servicio, desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta 1992. Sobre el portaaviones podrás ver una colección de 29 naves restauradas, simuladores de vuelo, 60 exhibiciones y tours de audio en seis idiomas. Es una de las atracciones mejor calificadas de San Diego.



publicidad





Happy Valentine's Day from all of us at the USS Midway Museum ⚓️💕 pic.twitter.com/RkjqVgvHiK — USS Midway Museum (@USSMidwayMuseum) February 14, 2017

3 - Coronado

Cruzando la bahía por un majestuoso puente desde donde puedes observar una panorámica de San Diego llegarás a Coronado, una pequeña ciudad balneario con gran encanto. La gran atracción del lugar es el clásico Hotel Del Coronado, ubicado en la playa del mismo nombre y que todos los días es visitado por cientos de personas que van a ver las instalaciones, tomarse algo en el bar de la playa o pasar el día caminando en la arena.



Another great guest photo via Instagram user arch_urbanist pic.twitter.com/QSweTbih7S — Hotel del Coronado (@delcoronado) March 14, 2017



4 - Chicano Park

Regresando de Coronado y bajo el puente que une a esta ciudad con San Diego se encuentra el Chicano Park, un parque urbano ubicado en el histórico Barrio Logan mexicano, donde se puede observar la colección más grande de murales al aire libre del país dedicados a la herencia latina y pintados en los pilares de la autopista. El parque es desde 2017 un sitio histórico nacional.



Learn about the Latino immigrant experience at the San Diego Chicano park murals https://t.co/1xo8A5gy84 #travel to #California — Carol Guttery (@WayfaringViews) April 14, 2017



5 - Old Town

El Pueblo de San Diego es el lugar en donde se estableció la primera colonia europea permanente en California. Fue aquí que en 1769 San Junípero Serra fundó la Misión de San Diego de Alcalá, la primera de las 21 misiones que atravesaban el estado de sur a norte hasta Sonoma. Hoy en día es un pequeño barrio con varios edificios históricos de adobe, madera, restaurantes y tiendas de artesanías para toda la familia.



publicidad





RT @sulzer4299: Day 2: San Diego Old Town - The beginning of San Diego🇺🇸 pic.twitter.com/FYAlTPSjCb — OldTownSanDiegoSHP (@OldTownSanDiego) December 28, 2015