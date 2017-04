Una mansión de $80 millones se impone como la más cara en la lista de casas en venta

LOS ÁNGELES, California.- En el terreno donde se encontraba el famoso 'Castillo Kashan', el cual fue arrasado por un incendio forestal en 2007, se ha construido una nueva fortaleza.

Se trata de una mansión de tres niveles con 5 recámaras, 6 baños, pisos de madera y mármol, muebles de fina madera tallada, sala de cine, gimnasio, piscina, bodega de vinos, etc., etc., etc.

Es una casa de ensueño a la que promocionan como 'El Nuevo Castillo' y se ubica en la zona montañosa de la opulenta ciudad de Malibu, donde varias celebridades tienen sus residencias.



La vivienda se localiza en el 23800 de Malibu Crest, en un pico de montaña que ofrece una vista panorámica de 360 grados que permite apreciar la costa californiana.

Este mes fue puesta a la venta por $80 millones de dólares, una cantidad que de acuerdo con Coldwell Banker, la agencia inmobiliaria que hace la oferta de 'El Nuevo Castillo', es la más alta en la historia para una vivienda ubicada en una comunidad playera.

Óscar Durán, agente de bienes raíces, explicó que hay mansiones con un valor mucho más elevado – una mansión en Bel Air de $250 millones es la más cara del país– sin embargo, como casa en venta, que ha sido colocada en la lista del mercado inmobiliario, se trata de una cifra récord.



Conozca 'El Nuevo Castillo de Malibu':