Arrestan a cliente de 7-Eleven que enfureció al ser rechazada su tarjeta y no pudo comprar M&M's

Comprar objetos que no necesitas y pagar extra por interés- Cada vez que tengas la urgencia de hacer “una pequeña compra” con tu tarjeta de crédito podrías pagar interés por meses y quizás por años por no pagar el total de esta compra al final del mes. Gastar tu dinero en algo que verdaderamente no necesitas es una gran pérdida de dinero, pero esto se puede volver peor si cargas tus compras a tu tarjeta de crédito y pagas intereses mensualmente. Foto: Getty Images | Univision.com

