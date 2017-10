"Vi que la gente no se paraba, que estaban inmóviles": testimonios de sobrevivientes del tiroteo en Las Vegas

LAS VEGAS, Nevada.- A Marcela Alves no le extrañó escuchar fuertes explosiones casi al cierre de un concierto de música country que el domingo se realizaba en Las Vegas, porque pensó que era parte del show. Ella esperaba el final del evento para desmontar el escenario, estaba trabajando.

Pero vino una segunda ronda de estruendos y una voz en la radio de un compañero confirmó que el infierno se había desatado: "¡Balacera! ¡Balacera!". La gente corría y gritaba. Alves vio una lluvia de "luces" que impactaban en el suelo y provocaban pequeñas y fugaces llamaradas. Eran tiros. Al momento, las autoridades reportan 59 muertos y más de 500 heridos.



"Cuando salimos corriendo se caía la gente, tratábamos de saltar a la gente y no sabía si ayudar o seguir corriendo. Uno se siente, en medio del pánico, inútil", relató esta inmigrante de Brasil, antes de que la voz se le quebrara y no pudiera contener el llanto. "Te deja un sentimiento de '¡puta, fui egoísta y no pude ayudar!'", continuó. Su hijo de 16 años, quien vive en su país, le hizo olvidarse de los otros, dice.

"Al ver para atrás, vi que la gente no se paraba, que estaban inmóviles. Sabía que no se iban a levantar. De verdad, es el peor sentimiento. No puedo creer que no ayudé a nadie a levantarse", lamentó.

Alves, de 35 años, llegó a Estados Unidos hace un año y medio para trabajar en una pequeña productora circense. Ahí la hace de todo: es acróbata, ayuda en la logística y también monta y desmonta los escenarios. Ahora, por esta amarga experiencia no quiere volver a colaborar en festivales masivos. Planea dedicarse a otro oficio (aún no sabe cuál) y regresar a Brasil.





"Me dio pánico. Yo conocía el miedo, pero el sentimiento que tuve ayer (domingo) jamás lo había experimentado en mi vida. Uno lo ve en la televisión, en los diarios, lo escuchas, pero vivirlo... de verdad me sentí como los soldados que van a la guerra", comentó esta mujer, que se resguardó durante cinco horas en el baño de un condominio cercano al escenario baleado. Solo salió hasta que le faltó aire.

"Del ruido muy fuerte, muy fuerte, todavía tengo dolor en el oído", agregó.

Alves estaba con la producción del evento, detrás del escenario, dándole la espalda al casino Mandalay Bay, prácticamente a merced del pistolero. Pero la libró.

La tarde de este lunes, ella fue al Centro de Convenciones de Las Vegas para saber de sus compañeros de trabajo. Uno de ellos recibió tres disparos y esperaba para ser operado. Otro, aseguró, salvó la vida gracias a un milagro. "Tenía una herramienta en el bolsillo y encontró una bala que justo pegó en la herramienta y lo salvó", dijo.



Algunos agentes se pusieron a cubierto detrás de sus patrullas mientras otros armados con rifles de asalto corrieron hacia el sitio donde se registró el tiroteo. Algunos de los asistentes ayudaron a las personas que fueron impactados por las balas mientras escuchaban a un grupo de música country. El tiroteo ocurrió cerca del Mandalay Bay Hotel and Casino de Las Vegas. Fanáticos de la música country que asistieron al festival, atienden a una de las víctimas que resultó herida en el mortal tiroteo. Los asistentes a un festival de música country huyeron despavoridos al escuchar las múltiples detonaciones. Escenas de pánico y desesperación se vivieron tras escucharse las ráfagas en el festival de música country en Las Vegas. La policía dijo que uno de los sospechosos de la balacera en el festival de música fue "abatido". Desde el primer momento que se reportó la balacera, la policía de Las Vegas activó la búsqueda del atacante. Agentes de policía advierten a peatones que se pongan a cubierto en las inmediaciones del lugar del tiroteo. Algunos de los asistentes al festival de música country vieron destellos de luz desde un piso alto del hotel y luego escucharon las ráfagas de un arma automática. La policía descartó que hubiese más de un tirador y cree que el ataque fue obra de un "lobo solitario". El tiroteo de Las Vegas se ha convertido en el más mortal en la historia reciente de EEUU. Los agentes de la policía especial se desplegaron por toda la zona mientras se mantuvo la búsqueda del atacante. Los cuerpos de tres víctimas mortales del tiroteo masivo en un festival de música country. Una mujer, junto a una camilla, espera asistencia sentada en una vereda a pocos metros del lugar del ataque en Las Vegas. Un agente de la Polcía de Las Vegas llega al lugar de la escena del tiroteo donde murieron al menos 50 personas y más de 200 resultaron heridas. Las autoridades policíacas de Las Vegas creen que se trató de un solo atacante, que actuó por cuenta propia. El pistolero, un hombre de 64 años, murió en la habitación del hotel desde donde hizo los disparos. La zona de la masacre permanece cercada por la policía. El tiroteo se registró poco después de las 10 PM (hora de Las Vegas) y duró al menos dos minutos. Los disparon provocaron la estampida de miles de asistentes al concierto de música country en Las Vegas. Policías registran a un hombre en las cercanías del lugar del tiroteo poco antes de la medianoche del domingo. Los heridos en el tiroteo de Las Vegas fueron llevados a varios hospitales unicados cerca del lugar de la masacre. Un agente de la policía de Las Vegas habla por teléfono en el lugar de la masacre. Detrás de él yace el cuerpo de una de las víctimas cubierto por una manta de color blanco. Decenas de carros de bomberos y ambulancias llegaron al lugar de la masacre. El cantante de música country, Jason Aldean, actuaba sobre el escenario en el momento del mortal tiroteo. Desolación después del ataque. La mùsica country está de luto en Estados Unidos. Una persona yace en el suelo cubierta de sangre luego del ataque en el concierto de Las Vegas. Se calcula, según la Policía Metropolitana de la ciudad que había unas 22,000 personas en el show. En esta imagen se ven las ventanas rotas del piso 32 del hotel Mandalay Bay, sitio desde el cual el atacante, identificado como Stephen Paddock, de 64 años, abrió fuego contra la multitud. La policía localizó al atacante en la torre y al llegar a la habitación lo encontraron muerto, aparentemente se suicidó. Junto a él encontraron diez rifles automáticos.

Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir





El hispano que salvó vidas

El ecuatoriano Luis Jaramillo no lo quiere reconocer, pero si él no hubiera guiado a un grupo de personas para que se resguardaran debajo del escenario, quizás la cifra de fatalidades sería mayor. Este hombre era parte de la producción del show. "Traté de ayudar a la gente que salía corriendo", relató.

Jaramillo, de 53 años y quien vive en Las Vegas desde el año 2005, también confundió los primeros disparos con fuegos pirotécnicos. "Pero la segunda vez que los escuchamos nos escondimos debajo del escenario y vimos a mucha gente que comenzó a correr, a pasar por encima de otros, a caer heridos. Otros tenían heridas de bala, no sabíamos de donde salían los disparos", contó.



Luis Jaramillo. Isaias Alvarado



En medio del horror, este sudamericano se armó de valor y sacó su celular para grabar lo que sucedía. Ese video lo entregó a las autoridades el lunes, tratando de colaborar en las investigaciones. Él dice que las imágenes más dramáticas que capturó son la estampida de personas tratando de ponerse a salvo.

"Todavía estoy muy impactado por lo que pasó. Esto lo hemos visto en los noticieros, en las películas, pero nunca lo habíamos vivido así", expresó.





Jaramillo reflexiona sobre cómo la situación cambió en un segundo en un evento en el que miles celebraban a través de la música. "Ver a la gente saltando, estar felices de ver a su cantante favorito y que suceda esto de un momento a otro, sin saber de dónde te disparan, es lamentable", añade.

Este ecuatoriano atribuye a un poder divino seguir al lado de su familia. "Le doy gracias a Dios por estar vivo para contarlo".

El shock de Dania

Dania Dascal pide tiempo para recuperarse mientras comparte lo que atestiguó durante la peor balacera en la historia de EEUU. La presenció hace unas horas, pero siente que sigue en ese infierno.



En su huida, ella sorteó personas, unas heridas, otras muertas, que yacían en el suelo. "Trataba de evitar verlos, porque eso te queda en la mente, solo tratas de pensar en lo positivo, en poder sobrevivir", dijo esta mujer. "El día de hoy lo puedo contar, muchos no", advierte.

Dascal relató que durante el tiroteo ella pensó que el pistolero se encontraba entre los asistentes. "Se escuchaba tan cerca que creíamos que era alguien del público, así es que empezamos a correr", contó.

"Ahora pienso que soy bendecida de estar con vida", expresó.

