Policía investiga tiroteo en escuela de San Bernardino como violencia doméstica: los muertos son una maestra y su atacante

LOS ÁNGELES, California.- Un tiroteo en la ciudad californiana de San Bernardino dejó este lunes al menos dos personas muertas y varios heridos en una escuela primaria en un caso que las autoridades investigan como violencia doméstica.

"Dos adultos murieron en un salón de clases", informó en Twitter Jarrod Burguan, jefe de la policía de la ciudad. "Hay dos personas heridas, posiblemente estudiantes, que fueron trasladados al hospital", agregó.

Durante una rueda de prensa, el capitán Ron Maas, quien lidera la investigación del caso confirmó que los muertos son una maestra (aún no identificada) y el atacante. Aseguró que los estudiantes heridos se encuentran en condición crítica por herida de bala y que aún evalúan si se trató de un incidente de violencia doméstica.

"Los niños fueron las víctimas desafortunadas porque estaban cerca de la mujer que fue asesinada", dijo Maas al advertir que la investigación aún está en curso. El capitán explicó que el hombre ingresó a la escuela siguiendo los protocolos de seguridad y con la excusa de que la visitaría. Fue a las 10:27am (hora local) cuando la policía recibió la primera llamada para alertar de un tiroteo en la escuela.

Según Maas, las autoridades se encuentran en la casa del presunto pistolero en busca de evidencias.





Más temprano, Burguan explicó que creen que "se trata de un caso de asesinato suicidio" que ocurrió la mañana del lunes en un aula de clases. No pudo confirmar que el agresor está entre los fallecidos, aunque aseguró que no existe amenaza en este momento. La policía sigue realizando operaciones en la zona para resguardarla.

Entre las víctimas hay un profesor, según informó María García, del Departamento de Policía, citada por ABC.

