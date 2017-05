Un muerto y un herido en un tiroteo en una tienda Walmart en San Bernardino, California

LOS ÁNGELES, California.- Una balacera ocurrida este miércoles en una tienda Walmart en Hesperia, en el condado de San Bernardino, California, dejó un saldo de una persona muerta y otra herida, informó el Sheriff de esa localidad.

Al menos un agente del orden estuvo involucrado en el tiroteo, aunque no resultó herido.



OIS in #Hesperia- 1 suspect deceased,1 injured, 1 detained for inv. PR to follow. All media inquiries will be handled by @sbcountysheriff