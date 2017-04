Tres suicidios (y un intento) ocurren en solo dos horas cerca de la frontera con México

LOS ÁNGELES, California.- Tres personas se suicidaron en incidentes separados y una cuarta se lanzó desde el puente de una autopista con ese objetivo aunque sobrevivió, esto durante un período de solo dos horas este viernes y en distintos sitios de San Diego, California, cerca de la frontera con México.

Mientras los agentes de la Patrulla de Carreteras de California (CHP) estaban ocupados con los cierres de autopistas y ayudando en la negociación con un hombre que durante 21 horas amenazó con aventarse de un paso elevado en la carretera 5, tres suicidios ocurrieron en esa jurisdicción.



Thankfully the freeway incident has been safely resolved. The freeways should be opened shortly. Thanks for your patience. @CHP_HQ @SDFD