“Mesero, hay una rana muerta en mi ensalada”: el desagradable hallazgo en un restaurante de California

LOS ÁNGELES, California.- El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles realizó una inspección sanitaria esta semana en un popular restaurante de la cadena BJ’s en la ciudad de West Covina, California, donde una clienta encontró una rana muerta en su ensalada.

La agencia indicó en un comunicado que no encontró “contaminación en los productos de lechuga”, aunque la clienta, Shawna Cepeda, afirmó que incluso probó la ensalada con el anfibio muerto que, según ella, medía entre una y dos pulgadas y era “viscoso”.

“Yo le había dado unas cuatro mordidas y me di cuenta que sabía un poco diferente. Pensé que quizás el aderezo estaba un poco amargo y después de revolver un poco la ensalada encontré u na pequeña rana muerta”, relató Cepeda en una crítica que escribió sobre el restaurante en el portal Yelp.

“Nunca he experimentado nada así en toda mi vida”, agregó la vecina de San Dimas, quien ese día acudió al establecimiento acompañada de su esposo y su hija.



