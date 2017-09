LOS ÁNGELES, California. – Un trabajador del restaurante Pieology en Torrance, California, fue despedido luego de escribir en mensaje ofensivo en la cuenta de un policía que había llegado al negocio para almorzar.

Portavoces de la pizzería confirmaron el despido del empleado esta semana a través de un mensaje publicado en Twitter.



Please know we have taken swift and serious action by immediately terminating this employee. (2/3)