Arrestan a más de 30 líderes religiosos por bloquear edificio de ICE en Los Ángeles

LOS ÁNGELES, California.- Más de 30 líderes religiosos bloquearon este Jueves Santo una calle de acceso a la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y fueron arrestados por la Policía de Los Ángeles (LAPD).

Los detenidos participaban en el llamado “Día interreligioso de acción profética” para protestar por los arrestos de inmigrantes hechos por ICE y las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Unos 300 manifestantes, encabezados por representantes de diversas creencias religiosas, se reunieron cerca del mediodía en la Placita Olvera del centro de Los Ángeles para marchar hacia el edificio federal mostrando letreros en los que se leía: “Todas las religiones creen en la justicia”.



Los líderes religiosos se apostaron en medio de la calle por varios minutos, lo que llevó a agentes del LAPD a desviar la circulación de vehículos en la zona y a realizar arrestos.

“No hay mejor momento que ahora, la Semana Santa, para poner nuestra fe en acción arriesgando y llevando nuestra solidaridad y amor en Jesús a las calles para confrontar el odio, la violencia y la injusticia”, declaró el reverendo Francisco García, codirector de la Fuerza Especial Santuario de la Diócesis Episcopal de Los Ángeles.

Entre las organizaciones participantes se encontraban la Red Nacional de Jornaleros, CHIRLA, Bend the Arc-Jewish Action, Clergy and Laity United for Economic Justice (CLUE) y otros grupos religiosos.

Lea también:



En fotos: la protesta cuando Trump ganó