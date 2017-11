Trump llama al padre de uno de los jugadores de UCLA liberado en China un "tonto desagradecido"

El presidente de EEUU lanzó una nueva ronda de insultos dirigidos a LaVar Ball, el papá de uno de los baloncestistas acusado de robo en el país asiático. El mandatario acusó a Ball de no estar agradecido por su intervención para lograr la liberación de su hijo.

LOS ÁNGELES, California. - La guerra de palabras entre Donald Trump y LaVar Ball, el padre de uno de los jugadores de UCLA acusado de robo en China, no da tregua. Este miércoles el presidente comenzó sus vacaciones de Acción de Gracias con una nueva ronda de insultos en contra el también exjugador de básquet y fútbol estadounidense.

Como de costumbre Trump recurrió a su cuenta de Twitter para expresar su descontento con Ball, a quien reprocha por no mostrar suficiente gratitud por las acciones que, según el mandatario estadounidense, permitieron la liberación de su hijo, LiAngelo, y dos jóvenes más de China tras ser acusados de robo en ese país.



"No fue la Casa Blanca, no fue el Departamento del Estado y no fue la llamada gente de papá LaVar en China que sacó a su hijo de una larga condena en prisión—FUI YO. ¡Mala suerte! LaVar es solo una versión pobre de Don King, pero sin el pelo", escribió Trump.

Y continuó: "LaVar, podrías haber pasado los próximos 5 a 10 años durante Acción de Gracias con tu hijo en China, pero sin ningún contrato de la NBA para apoyarte. Pero recuerda LaVar, el hurto NO es algo pequeño. Es realmente un gran problema, especialmente en China. ¡Tonto desagradecido!", añadió el mandatario en otro tuit.



La disputa verbal entre Trump y Ball ha ido escalando desde que los tres jugadores de baloncesto de la universidad UCLA regresaron a territorio estadounidense después de permanecer detenidos en China bajo acusaciones de robar mercancía en una tienda de ese país.

Trump, cuya gira por Asia coincidió con el sonado caso, declaró a los medios que la liberación de los tres jóvenes – LiAngelo Ball, Cody Riley y Jalen Hill – se obtuvo gracias a su intervención en el asunto y a través de su diálogo con Xi Jinping, el presidente de China.



Tras su regreso a Los Ángeles, los tres jugadores públicamente agradecieron a Trump por sus esfuerzos y expresaron sus disculpas por el incidente.

Sin embargo, LaVar Ball ha cuestionado y minimizado el rol que supuestamente jugó el presidente estadounidense para agilizar la libertad de los jóvenes y además se ha rehusado a darle las gracias públicamente.

Trump reaccionó a esto afirmando que hubiese sido mejor dejar a los jóvenes en la cárcel.





Este lunes Ball nuevamente alentó la pelea durante una entrevista con la cadena CNN en la cual defendió su comportamiento y cuestionó el hecho de que Trump siga solicitando un agradecimiento en público.

"Si él dice que ayudó, eso es bueno para su mente. Si uno ayuda, no debería tener que decir nada. Si yo ayudo a alguien, después no ando diciendo 'sabes que te ayudé, vamos dame cariño, yo te ayudé'", afirmó Ball.

El padre además declaró que le hubiese dado las gracias a Trump si el mandatario hubiese transportado a los tres jóvenes a bordo del avión presidencial Air Force One. "Entonces hubiese dicho: 'gracias señor Trump'".

