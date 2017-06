Bares de California abren a las 6:00 de la mañana para que sus clientes vean el testimonio de Comey

LOS ÁNGELES, California.- El testimonio de James Comey en el Senado, quien fue despedido del FBI por el presidente Donald Trump, está siendo aprovechado por algunos bares como si fuera un ‘Superbowl’, un juego de Copa Mundial de la FIFA o una pelea de box que bien podría llamarse 'Comey vs. Trump'.

En California algunos establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas abrieron a las 6:00 de la mañana y transmiten el testimonio para que su clientela pueda presenciar un episodio más del escándalo político que involucra a la presidencia de Trump.

El testimonio de Comey ante el Comité de Inteligencia en el Senado inició este jueves a las 7:00 am, tiempo del Pacífico, y es transmitido por televisión e internet.



Jason Bow, cantinero de un popular bar en San Francisco llamado Ace's, prometió a quienes estén interesados y acudan a ver el testimonio de Comey que recibirán gratis “un tarro lleno de política”.

Este tipo de transmisiones, dijo Bow al diario San Francisco Chronicle, suelen ser buenos para este tipo de establecimientos.

“Todo es bueno para el negocio de bares”, mencionó. “Cuando las cosas están bien, la gente toma. Cuando las cosas están mal, la gente toma. Para eso es el alcohol”.

En Los Ángeles la taverna Tom Bergin's también promocionó el testimonio de Comey o 'Testi-Comey' y aseguró que tendría 'vodka ruso' disponible para que su clientela pueda digerir bien el 'Rusiagate'.



A post shared by Tom Bergin's (@tomberginsla) on Jun 7, 2017 at 2:45pm PDT

Algunos otros bares que buscan aprovechar la audiencia por televisión que se espera tenga el testimonio de Comey son Clooney's Pub y Gina & Carlo's, en el área de la bahía de San Francisco, mientras que en Los Ángeles establecimientos como Tattle Tale Room, Lei Aloha, Lost & Found, The Scarlet Lady Saloon, First Cabin Bar, The Castle Sports Bar and Grill y Stovepiper Lounge, abrieron entre 6:00 y 7:00 am con sus pantallas con la transmisión.

Por lo temprano de la transmisión no se espera que los bares de la costa oeste del país estén tan concurridos como lo estuvieron la noche del miércoles por el tercer juego de la final de la NBA entre Golden State Warrios y Cleveland Cavaliers.

Sin embargo, muchos bares consideran que algunos clientes estarán agradecidos y que el debate político amenizará los tragos.



publicidad

En la costa este del país, donde los bares tienen ventaja por el horario, la promoción es más notoria, como lo ha hecho la gerencia del Shaw’s Tavern en Washinton DC, que ofrecerá especiales en bebidas, con vodka por supuesto, a 5 dólares y estará regalando tragos cada vez que Trump publique en Twitter durante el testimonio.