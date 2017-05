Actor de telenovelas se lanza como candidato al Congreso de EEUU

LOS ÁNGELES, California.- El actor y modelo Antonio Sabato Jr. se registró este lunes como candidato al Congreso de Estados Unidos para competir en las elecciones federales del próximo año.

La candidatura de Sabato Jr. hecha ante la Comisión Federal de Elecciones es por el Distrito 26 que representa a gran parte del condado de Ventura, en la costa central de California.

Actualmente la silla en el Congreso por ese distrito la ocupa la demócrata Julia Brownley, quien en las elecciones de 2016 derrotó con 20 puntos porcentuales al candidato republicano.

El condado de Ventura estuvo controlado por los republicanos de 2002 al 2012, hasta que ese año se modificaron los distritos electorales.

Sabato Jr. tiene 45 años de edad y es un inmigrante italiano que en 1996 obtuvo la ciudadanía estadounidense.

Inició su carrera como modelo de ropa interior para Calvin Klein y posteriormente protagonizó telenovelas como ‘General Hospital’ y ‘Melrose Place’.

Durante la campaña presidencial de 2016 fue una de las voces más activas a favor de Donald Trump como lo demostró con su discurso en la Convención Nacional Republicana.

A Sabato Jr. no le importó hacer falsas declaraciones –como que el presidente Barack Obama era musulmán–, con tal de mostrar su apoyo a Trump.

Más tarde el actor denunciaría represalias de productores de Hollywood por haber impulsado al ahora presidente.



Entre las principales ciudades que están en la jurisdicción del Distrito 26 están Camarillo, Oxnard, Ventura, Santa Paula, Thousand Oaks, Westlake Village y Moorpark.

Lo que dijo en la Convención Nacional Republicana:



Para Sabato Jr. el presidente Obama era musulmán:



NEW: Antonio Sabato Jr. Is Running For Congress against @JuliaBrownley26 - here's what he said about President Obama in 2016 pic.twitter.com/EIexbhqLxe