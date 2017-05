De pandillera deportada a reina de la heroína en San Diego

LOS ÁNGELES, California.- Cuando Yadira 'Pini' Villalvazo fue deportada a México en 2002 tras cumplir una condena por narcotráfico, las autoridades estadounidenses creyeron que jamás volverían a saber de ella. Pero una década después se enteraron que estableció un grupo ligado al cartel de Sinaloa en la ciudad fronteriza de Tijuana y que ahora es uno de los principales suministradores de heroína en San Diego, California, y otros lugares del país.

En marzo, al concluir la investigación 'No Worries', en la cual participaron múltiples agencias del orden, se descubrió que 'Pini' Villalvazo, de 38 años, es la líder de su propia organización criminal, la cual utiliza a varias pandillas callejeras para distribuir narcóticos principalmente en barrios del norte del condado de San Diego, pero también en regiones de Arizona, Alabama y Tennessee.



publicidad

"La investigación comenzó dirigiéndose a la organización de tráfico de drogas de Villalvazo", señalan documentos judiciales a los cuales tuvo acceso Univision Noticias.

De ser una pandillera que vendía narcóticos en la ciudad de Vista, 'Pini' Villalvazo ahora es considerada la responsable de suministrar al menos el 25% de la heroína que se consume en el norte de esa zona, por lo que recibe grandes sumas de dinero en su centro de operaciones, Tijuana.

"Su especialidad sigue siendo la heroína", afirman los fiscales federales.



A la fecha, 'Pini' Villalvazo, quien seguiría operando en Tijuana, no ha sido incluida en la lista de fugitivos de la Agencia de Combate al Narcotráfico (DEA), ni de otras agencias del orden. Poco se ha revelado sobre esta mujer, que si bien no es la única fugitiva por tráfico de drogas (solo en su oficina de El Paso, la DEA tiene entre los más buscados a siete hispanas), ella sería la única con un puesto de liderazgo a nivel nacional. El Departamento de Justicia (DOJ) no confirmó este dato.

'Pini' Villalvazo asistió a la preparatoria Vista y se unió a la pandilla Vista Home Boys, en San Diego. Las autoridades migratorias la deportaron a México en 2002 tras cumplir una condena por tráfico de drogas. Pero ella continuó su carrera delictiva en Tijuana, donde logró asociarse al cartel de Sinaloa, fundado por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Sus lazos con pandilleros de San Diego le abrieron las puertas.



publicidad

La investigación enfocada en su organización se inició en marzo de 2016 e incluyó escuchas telefónicas, vigilancia y compras encubiertas y de informantes. En un momento, los detectives lograron interceptar mensajes de teléfonos celulares de la presunta narcotraficante y de sus socios.

"Estas intercepciones demostraron que la organización de tráfico de droga de Villalvazo importó más de un kilogramo de heroína cada mes al norte del condado de San Diego y obtuvo decenas de miles de dólares que fueron enviados de contrabando a México", citan registros de la corte.

Los brazos de 'Pini'

De acuerdo a los fiscales federales, los socios claves en Estados Unidos del grupo de 'Pini' Villalvazo eran su hermano menor, Joel Villalvazo, así como Andrea Ball, Cristina Gómez, Joshua O’Brien, encargados del lavado de dinero, el manejo de las casas clandestinas y de reclutar a los distribuidores de narcóticos; así como David 'Bandit' y Tina Domínguez, responsables del contrabando de heroína desde México y de guardar la droga en su casa. Todos fueron detenidos al finalizar la investigación.

Las autoridades también descubrieron que René Ramos y María Sánchez recogían "grandes cantidades de heroína" en San Diego para después venderla en Kigman, Arizona. En tanto, Jorge Enrique Jara Cervantes, alias 'Scorpion', enviaba metanfetamina a Alabama y Tennessee.



publicidad

Algunas de las pandillas en San Diego bajo las órdenes de 'Pini' Villalvazo son Vista Home Boys, Varrio Fallbrook Locos, Varrio Carlsbad Locos, Encinitas Tortilla Flats, Varrio San Marcos y Escondido Viejo Diablos. Estas bandas, cita la acusación, "vendieron heroína a una red cada vez mayor de clientes" y serían responsables de robos, asaltos y otros delitos.

La operación 'No Worries' concluyó el 1 de marzo con la presentación de cargos federales en contra de 55 sospechosos, incluida 'Pini' Villalvazo, quien ahora es considerada prófuga del gobierno de EEUU. Solo ese día, más de 150 elementos de 11 agencias del orden arrestaron a 14 socios de esta mujer.

Tras catear más de 20 locaciones en California y Arizona, los agentes incautaron heroína, metanfetamina y 25 armas de fuego, incluyendo pistolas, revólveres y rifles de asalto. Algunas drogas y armas estaban siendo almacenadas y vendidas en barrios de San Diego, incluso frente a la preparatoria Vista.



Armas de fuego decomisadas a pandilleros en San Diego que colaboraron con Yadira 'Pini' Villalvazo, presunta jefa de una célula en Tijuana del cartel de Sinaloa. Departamento de Justicia (DOJ)

"Hoy hemos sacado uno de los proveedores de heroína más grandes del condado del Norte", expresó la fiscal federal Alana Robinson al publicar el resultado de la redada. "Esperamos ver un gran impacto ahora que estos acusados son removidos de nuestra comunidad", agregó.

Por su parte, Eric Birnbaum, agente especial de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), una de las dependencias que participaron en el operativo, declaró: "Esta investigación demuestra la naturaleza compleja, internacional y multifacética de la amenaza de pandillas en norte del condado (de San Diego), donde los delitos relacionados con la heroína, la metanfetamina y las armas de fuego amenazan a nuestras comunidades".

Otras agencias que durante un año le siguieron los pasos a la organización de 'Pini' Villalvazo fueron la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio de Alguaciles, la Patrulla de Carreteras de California (CHP) y las policías de Escondido y Carlsbad.



publicidad

Para las autoridades, la operación 'No Worries' significó uno de los golpes más duros dados a traficantes de droga y armas en San Diego, pero no está claro qué tanto impactó al grupo de 'Pini' Villalvazo. Ni la Fiscalía federal, ni la DEA comentaron al respecto.