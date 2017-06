Roban durante el funeral de la niña hispana de 3 años que murió tras una visita al dentista en California

LOS ÁNGELES, California.- La madre de la niña hispana de tres años que falleció después de someterse a un procedimiento dental denunció que durante el funeral de la pequeña el martes les robaron unos 1,000 dólares que recibieron de donativos de la comunidad para cubrir los gastos del entierro.

“Se ve mal porque uno estaba adentro de la funeraria con el dolor y a ellos (los ladrones) no les importó”, dijo a Univision Noticias, Araceli Ávila, madre de la niña Daleyza Hernández Ávila, quien murió el pasado 12 de junio después de someterse a un procedimiento odontológico en una clínica infantil en la ciudad de Stockton, en California.



El robo ocurrió alrededor de las 8 de la noche del pasado martes, mientras familiares y amigos rezaban el rosario frente al pequeño ataúd con los restos de Daleyza en una funeraria. Los ladrones rompieron el cristal de uno de los coches estacionados frente al establecimiento y se llevaron una caja que contenía los donativos. De otros vehículos los delincuentes sustrajeron distintos artículos, según Ávila.

“Yo les dije a los que colectaron el dinero que no se preocuparan, que dejaran todo en manos de Dios”, comentó Ávila, quien mencionó que el dolor por el sepelio de su hija superó el no haber recibido la ayuda económica. “No tenía cabeza ese día”, expresó.

En total, los gastos fúnebres por el entierro de Daleyza ascendieron a 5,000 dólares, dijo la madre.

La Policía de Stockton indicó que hasta la tarde de este jueves no les habían reportado este delito y pidió a las víctimas no quedarse calladas. “Mi recomendación es que si un crimen ocurre deben de llamar a la Policía y también que nunca dejen objetos de valor, como dinero o computadoras, en el carro para no ser víctimas de los ladrones”, dijo su portavoz Joe Silva.



'Ojalá pronto nos veamos'

Daleyza fue sepultada el miércoles en el cementerio católico de Stockton.

Ávila recordó a su hija como una pequeña alegre y sana. “Bien dulce que era mi niña, bien feliz”, expresó con lágrimas quien es originaria del estado mexicano de Guanajuato.

“En el entierro le dije a mi hija que descansara en paz y que ojalá pronto nos veamos”, comentó.

Aunque este caso sigue bajo investigación, la Policía ha dicho que no hay indicios de que se haya cometido un crimen. El centro dental bajo la lupa es el Children’s Dental Surgery Center, que se anuncia en internet como una clínica especializada en tratamientos dentales para niños con anestesia general.

La familia de la niña considera interponer una demanda en contra del establecimiento. “Yo quiero que otras mamás no pasen lo mismo que yo estoy pasando”, dijo la inmigrante, quien ha pedido que la clínica sea investigada “a fondo” por las autoridades sanitarias para evitar tragedias.



“Ellos deberían tener todo lo necesario para una emergencia. Si lo hubieran tenido mi hija estaría viva”.



Una cita fatal

Ávila contó que acudió a la clínica para que a su hija le retiraran las caries en unas muelas. Unas amigas le habían recomendado el establecimiento. El día del fatal procedimiento la acompañaron sus otros dos hijos, de 10 y 8 años de edad.

“Ellos estuvieron presentes, miraron a la niña entubada y cuando nos dijeron que ya había fallecido mi niña”, relató la madre.

La inmigrante afirmó que el personal de la clínica trató de ocultar que su hija había muerto ahí. “Una enfermera me dijo que a la niña se le había parado el corazón, pero que estaba estable”, dijo.

Según la familia, después de permanecer durante unos 30 minutos en el quirófano de la clínica dental, la niña fue llevada en ambulancia al hospital St. Joseph, donde fue declarada muerta. En ese mismo centro médico la menor nació el 27 de diciembre de 2013.



Desde el pasado sábado, Univision Noticias ha tratado de comunicarse con directivos del Children’s Dental Surgery Center para obtener un comentario, pero no han respondido.

La semana pasada, su administrador David Thompson declaró a ABC10 que los procedimientos dentales con anestesia representan un riesgo y mencionó que el personal de la clínica en Stockton ha hecho estas intervenciones odontológicas durante varios años, aunque no aclaró si han ocurrido otras muertes.

Thompson afirmó que la niña fue transportada en condición estable al hospital.

La Junta Dental de California, que regula a los dentistas, dijo estar al tanto de esta tragedia.

La señora Ávila aún tiene muchas preguntas sin respuestas. “Me confié, porque me habían dicho que llevaron a sus hijos y que salían bien. Nunca pensé que me iban a entregar a mi hija muerta”, expresó.