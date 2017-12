LOS ÁNGELES, California.- Una empleada estatal perdió la vida y siete personas resultaron heridas este sábado luego que un camión alquilado que era conducido por un hombre en aparente estado de ebriedad se estrelló contra cinco vehículos y terminó incrustado en una caseta de cobro en el puente San Francisco-Oakland, en el norte de California, informaron las autoridades.

La víctima mortal, Si Si Han, de 46 años, era una empleada del Departamento de Transporte de California (Caltrans) que se encargaba de cobrar en la caseta del puente, la cual terminó destruida. La mujer, quien trabajó para esa agencia por más de una década, dejó un viudo y una huérfana de 10 años.



La Patrulla de Carreteras de California (CHP) informó que a las 5:08 am un camión rentado chocó contra cinco autos y la caseta 14 del puente San Francisco Bay. “La caseta de peaje estaba ocupada en ese momento y la empleada de Caltrans murió como resultado de la colisión”, indicó la agencia.

Imágenes difundidas por la prensa muestran que la cabina del vehículo terminó demolida y su caja casi se partió en dos al impactarse contra una columna. Antes, el camión golpeó a cinco autos y dejó heridos a sus ocupantes.

El conductor del camión, Daniel Berk, de 32 años y vecino de Foster City, terminó gravemente herido tras salir expulsado del vehículo. Su acompañante, cuya identidad no fue revelada, resultó con lesiones leves. Ambos fueron transportados al hospital Highland, en Oakland.



*** Media Advisory ***A male driver in his early 30’s from this morning’s collision at the Bay Bridge toll plaza has been arrested by the CHP for suspicion of driving under the influence and manslaughter.

— CHP San Francisco (@CHPSanFrancisco) December 2, 2017