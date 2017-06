"Algún día me vas a querer dar más besos", le decía a su madre el joven que murió por una bala perdida en California

LOS ÁNGELES, California. - Jonathan Salas, un joven de 17 años que soñaba con ser policía, viajaba a bordo de su bicicleta en el sur de Los Ángeles cuando fue alcanzado por una bala perdida: su cuerpo quedó tendido sobre la acera y nunca llegó la cita a la que iba con el dentista.

El joven murió el pasado 23 de junio poco antes del mediodía y desde entonces sus familiares no han podido recuperarse de esta dolorosa noticia. Jonathan se encontraba en la intersección de la avenida Hooper y la calle 92 esperando el cambio del semáforo cuando un disparo, dirigido a otra persona, lo impactó en el pecho.

Agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) llegaron a la escena, pero a pesar de sus esfuerzos el joven murió allí.

El sargento Guillermo Morales, de la Oficina de Homicidios del LASD, explicó a Univision Noticias que el joven hispano transitaba por la misma intersección donde se produjo un choque entre dos vehículos. Se cree que un altercado entre las personas a bordo de ambos automóviles provocó el accidente. El oficial agregó que un tercer carro llegó a la escena y, por motivos que aún se desconocen, abrió fuego.

Ninguno de los tres individuos que estaban en el lugar fue herido, pero una de las detonaciones sí logró impactar a Jonathan.

"No creemos que él (Jonathan) era el blanco del tiroteo", afirmó el sargento Morales, quien añadió que el presunto atacante huyó del lugar de los hechos y sigue prófugo.



Aunque los detectives siguen tras la pista de la persona que disparó y consideran que el adolescente fue la desafortunada víctima del fuego cruzado entre otros individuos, esto ofrecen muy poco consuelo a los seres queridos del joven fallecido.

Delia Salas, la madre del menor, no pudo contener su llanto durante una entrevista con Univision 34 al recordar lo cariñoso que era su hijo. "Siempre me decía 'ma' y me daba mi beso", dijo Salas y entre lágrimas contó que su hijo le pedía más besos y ella le llegó a responder "no mijo ya te di muchos".

"Ma, algún día me vas a querer buscar para darme más besos", le habría advertido Jonathan.

"Yo ahorita lo quiero aquí para darle los (besos) que quería", se lamentó la madre durante una pequeña vigilia que se llevó a cabo en conmemoración de su hijo.

Jonathan Salas soñaba con ser un agente de la Policía, según dijeron sus padres y el pasado 12 de junio el adolescente había festejado su cumpleaños en compañía de sus cinco hermanos. En lugar de pedir un regalo, el joven prefirió que sus papás usaran el dinero para los gastos de la quinceañera de su hermana menor.

"Es un dolor tan grande que no se lo deseo a nadie, la vedad. Prefiero perder a un padre, a una madre o a un hermano, pero a un hijo no", expresó Erubien Salas Cervantes, el padre del adolescente.



Visiblemente afectado, el padre del menor todavía no se explica cómo una bala dirigida a otra persona acabó con la vida de su hijo. "¿Qué hicimos para merecer esto? ¿Qué hicimos? No sé qué hice mal o qué hicimos mal yo y mi esposa. No sé. Mi hijo era bueno, iba para la policía", afirmó.

Una campaña para recaudar fondos para los servicios fúnebres de Jonathan ha sido lanzada a través de la página GoFundMe. Los padres del menor aún no han presentado detalles sobre la fecha y el sitio donde se llevará a cabo el funeral.

Entre tanto las autoridades continúan investigando el caso y han solicitado la ayuda del público para lograr que se haga justicia. Sin embargo, todavía no se ha logrado ningún arresto relacionado con la muerte del menor.

