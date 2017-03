Legislador propone que California siga de “party” hasta las 4:00 a.m.

La vida nocturna en California está restringida hasta las 2:00 a.m.

LOS ÁNGELES, California.- Es sábado por la noche y en la pista de La Descarga las parejas no paran de bailar, pero de pronto las luces se encienden y el grito del mesero parece terminar con la fiesta: “Last call”.

Es la última llamada para servir bebidas, ya que el reloj está a punto de marcar las 2:00 a.m.

Por ello una chica se empina lo que queda de mojito en el vaso y pide uno más que tendrá que beberlo en pocos minutos. Lo mismo hace su compañero con la cerveza que tenía a la mitad.

El party en este bar de East Hollywood ha terminado, pero para muchos la diversión habrá de seguir en alguno de los antros que operan de manera ilegal al no cumplir con la restricción de horario para venta de bebidas alcohólicas que desde 1935 ha existido en California.

Es en ese sentido que una iniciativa de ley en California propone extender el horario de venta de alcohol a las 4:00 a.m., para evitar la proliferación de clubes clandestinos que representan un riesgo a la seguridad, como el Ghost Ship de Oakland, donde el 2 de diciembre de 2016 un incendio acabó con la vida de 36 personas.

Se trata de la iniciativa SB-634 propuesta por el senador Scott Wiener (D-San Francisco), la cual tendrá su primera audiencia en el Comité de Seguridad Pública del Senado de California este martes 28 de marzo.

La propuesta, llamada Let Our Communities Adjust Late Night (LOCAL), permitiría que los municipios extiendan, sí así lo desean, que bares y restaurantes puedan vender bebidas alcohólicas dos horas más de lo que actualmente indica la ley. La medida no aplica para tiendas y licorerías.



En 2013 una propuesta similar fue rechazada ante la presión de agencias policiales y grupos comunitarios que argumentaron que si los bares cerraban más tarde habría más conductores borrachos en las carreteras.

El senador Wiener expone que los municipios determinarían si extienden el horario para venta de alcohol en sus jurisdicciones.

“California es un estado diverso, con ciudades y vecindarios que tienen diferentes necesidad en cuanto a vida nocturna”, declaró Wiener en la presentación de la iniciativa que hizo el mes pasado.



La industria de la vida nocturna



Al darle control a las ciudades para extender el horario, explicó el legislador, se apoyarían las áreas que económica y culturalmente son beneficiadas por una fuerte presencia de vida nocturna.

De acuerdo con el senador, otras ciudades en el país han tenido éxito en materia de seguridad y economía al no ser tan restrictivas en la venta de alcohol, citando a Chicago, Nueva York y Washington DC, Buffalo, Las Vegas, Louisville, Atlanta, Miami Beach y New Orleans.

La iniciativa LOCAL es apoyada por una extensa coalición de agrupaciones encabezadas por California Restaurant Association, California Music & Culture Association y California Hotel and Lodging Association.

La medida, aseguran sus impulsores, generaría una mayor derrama económica en la industria de la vida nocturna, incluyendo servicio de comida, bares, discotecas, restaurantes y música en vivo, la cual actualmente genera alrededor de 120,000 millones de dólares al año en gastos de consumo y emplea a más de un millón de californianos.



