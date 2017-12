LOS ÁNGELES, California. – Brock Turner, el exestudiante de la Universidad de Stanford declarado culpable en 2016 de agredir sexualmente a una joven de 23 años que estaba inconsciente -cuyo castigo fue fuertemente criticado por considerarla muy suave-, vuelve a generar polémica tras presentar una apelación de su condena en un tribunal de California.

La sentencia, de seis meses en prisión, que decretó el juez Aaron Persky en un tribunal de Santa Clara en junio de 2016, dio paso a un extenso debate nacional sobre las insuficiencias e injusticias de los procesos judiciales en los casos de violencia sexual.

Turner, originario de Ohio, era un alumno de la prestigiosa universidad californiana y un condecorado miembro del equipo de natación, cuando fue acusado de agredir a una mujer detrás de un basurero en el campus de la institución en enero de 2015.

La víctima, quien optó por guardar el anonimato y utilizó el alias 'Emily Doe', se encontraba inconsciente cuando fue agredida por Turner y fue auxiliada por dos jóvenes que pasaban por la zona y detuvieron el ataque.

Durante el juicio contra Turner, la joven presentó una emotiva carta en la cual detalló las secuelas que sufrieron ella, sus amigos y su familia a raíz del incidente. Su declaración fue replicada en los medios nacionales y las redes sociales, lo cual atrajo más atención al juicio.

Al cierre del proceso judicial, el joven fue declarado culpable de tres delitos graves por intento de violación, penetración de una persona intoxicada y penetración de una persona inconsciente. Por ellos fue condenado a pasar seis meses en prisión –de los cuales solo cumplió 90 días– y a cumplir tres años de libertad condicional. Turner además debía ser registrado en la lista de agresores sexuales por el resto de su vida.



La nueva apelación presentada por los abogados de Turner pretende revocar este dictamen bajo los argumentos de que hubo irregularidades en la acusación y que al joven se le negó el debido proceso.

La defensa espera que a través de un nuevo juicio se logre anular el requisito que obliga a Turner a permanecer en el registro de agresores sexuales de por vida.

La petición alega que los procuradores hicieron énfasis especial en la ubicación del ataque (detrás de un basurero) con la finalidad de crear prejuicios entre los miembros del jurado. Asimismo, los abogados intentan señalar el comportamiento de la víctima, en particular la cantidad de alcohol que consumió antes del ataque.

Este nuevo giro en el caso 'Brock Turner' ha revivido la ola de indignación entre activistas y grupos defensores de víctimas de violencia sexual.



"Independientemente de si (el ataque) ocurrió detrás del basureo o junto al basurero o si el contenedor de basura no existía, él cometió una agresión sexual. Turner claramente todavía no lo entiende", asegura Jess

Davidson, la directora del grupo 'End Rape on Campus' (Fin a las violaciones en el campus).

Michele Dauber, una catedrática de Stanford que lidera una campaña para destituir al juez que condenó a Turner, dijo que la nueva apelación busca culpar a la víctima y no al agresor. "No creo que el señor Turner o su familia hayan aceptado su culpabilidad. No creo que el señor Turner haya aceptado el veredicto del jurado. Él nunca expresó remordimiento real ni se responsabilizó por su crimen", agregó.

La asambleísta Cristina García, representante de Bell Gardens, se sumó al debate a través de una serie de interrogatorios en su cuenta de Twitter.

"¿Qué tal el debido proceso para las víctimas? ¿Con qué frecuencia somos manipulados para priorizar al abusador sobre la víctima? ¿Con qué frecuencia estamos siendo engañados al lado de un debate que ni siquiera deberíamos tener?", escribió García.



How often are we manipulated into prioritizing the abuser over the abused? How often are we being suckered into a side of a debate that we shouldn’t even be having? - how about due process for the victims?#MeToo #WeSaidEnough #IBelieveYou https://t.co/ZdR5lHdNp6