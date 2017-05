Una mexicana llora al enterarse que recibirá la 'green card' que espera desde hace 16 años

LOS ÁNGELES, California.- Una inmigrante mexicana radicada en el sur de California se emocionó hasta las lágrimas cuando esta semana le notificaron que recibirá la tarjeta de residencia permanente o ‘green card’ después de 16 años de espera.

Andrea Gabriela Gastélum, de 33 años de edad y originaria de Mexicali, Baja California, se encontraba el lunes en un restaurante cuando se enteró que había sido aprobada la residencia permanente.

Su novio, James Garry, grabó en video la reacción de la mujer que no pudo contener las lágrimas.

“¿Qué es lo primero que quieres hacer?”, le preguntó su novio.

“Visitar a mi nana, a mi papá y a mi tata”, mencionó Gastélum.

“¿Dónde están tu papá y tu tata?”, vuelve a preguntar Garry.

“En algún cementerio... en México”, respondió la mujer soltanto el llanto.



La larga espera



Andrea fue aprobada para recibir la ‘green card’ gracias a la petición que hace 16 años hizo su mamá, cuando ella era todavía una niña. Al cumplir los 21 años de edad, su solicitud ya no era considerada una prioridad y el trámite se prolongó aún más.

En entrevista con Univision Noticias, la mujer declaró que el anunció de que recibirá su ‘green card’ fue un alivio para ella y para sus dos hijos, quienes tienen 11 y 13 años de edad.

Desde que Donald Trump ganó la presidencia, comentó, sus hijos estaban temerosos de que la fueran a deportar.

“Al siguiente día de las elecciones, cuando se enteraron de los resultados, ambos entraron a mi recámara y mi niña se puso muy nerviosa, me abrazó y no me dejaba ir, y me hijo se fue a su recámara y se encerró a llorar”, comentó Andrea.



Su novio Garry declaró en entrevista con Fox News que en las últimas semanas su novia no dormía bien en espera de la respuesta de las autoridades de inmigración.

Cuando recibieron la noticia y Andrea empezó a llorar, Garry decidió grabar con su teléfono ese momento para mostrar lo emotivo que puede ser el obtener ese alivio migratorio.



“Hay mucha gente por ahí que no entiende lo lento y abrumador que puede ser el trámite, y lo mucho que significa cuando se obtiene”, mencionó el novio.

“Él sintió que debía compartirlo porque hay mucha gente ignorante del proceso, que cree que de la noche a la mañana les dan los papeles a uno, él mismo admitió que pensaba eso, pero en los años que hemos vivido juntos se ha dado cuenta de lo difícil que es el sistema migratorio”, recalcó Andrea.

Durante esos 16 años que vivió en la incertidumbre, mencionó, murió su padres y su abuelo, quienes no pudieron conocer a sus hijos.

“Fue una espera agonizante”, agregó Andrea. “Pero vale la pena cuando finalmente se obtiene ese sí”.



