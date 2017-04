Una vivienda de Altadena es consumida por el fuego

LOS ÁNGELES, California.- Una vivienda en la ciudad de Altadena, en los límites del Bosque Nacional Ángeles, quedó en cenizas cuando en el amanecer del domingo se registró un incendio.

Ninguno de los ocupantes de la casa sufrió lesiones, informó el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles que logró sofocar las llamas en 40 minutos.

El incendio se registró a las 5:52 de la mañana en la casa marcada con el 2850 de la avenida Casitas.

La causa del incendio estaba aún por determinarse.

En este video publicado en Twitter por la estación del Sheriff en Altadena se observa la magnitud del incendio que generó explosiones.



House fire at Harriet St /Casitas Ave. in Altadena. Thankfully everyone made it out safe, no one was hurt, home suffered substantial damage pic.twitter.com/XgZdrutwat