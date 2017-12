La salvadoreña vigilante, el jardinero bondadoso y otros hispanos que ayudan en los incendios

Ante la emergencia debido a los incendios en el sur de California, los hispanos no se han quedado de brazos cruzados, saliendo a tender la mano en las comunidades afectadas.

LOS ÁNGELES, California.- Solo bomberos, policías, trabajadores de servicios públicos y reporteros recorrían este viernes la comunidad Santiago Estates en Sylmar, California. Pero la salvadoreña Tere Schwartzbart no quitaba la vista de las casas de sus vecinos, solas porque no los dejaban regresar desde que los evacuaron el martes por el voraz fuego Creek. Es la única que está en su barrio y con ella basta.

“¿Están checando las casas?”, les preguntó a dos hombres que el viernes se acercaron en un vehículo oficial y se estacionaron frente a una casa destruida por las llamas. Tere no estuvo quieta hasta que uno de ellos se identificó como supervisor del Departamento de Construcción y Seguridad de Los Ángeles.



Tere, quien emigró de El Salvador siendo una adolescente, regresó a su casa el jueves por la tarde y decidió quedarse para proteger a su comunidad. Los demás acataron la orden de subir a pie solo para verificar las condiciones en las que se encontraban sus hogares. “En estas ocasiones mucha gente roba y eso no está bien. He visto gente caminando y mirando las casas y no sé si viven aquí”, comentó ella.

Desde la madrugada del martes, cuando las llamas amenazaban las casas en Santiago Estates, esta mujer asumió el rol de protectora del vecindario. “Salí a tocar todas las puertas de mis vecinos, de aquí hacia allá (apunta un sector de la calle con más de diez viviendas) y les llamé por teléfono. Les tocaba fuerte y les gritaba en inglés y en español: ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Levántense! ¡Salgan!”.

Y sí, Tere fue la última que abandonó su comunidad, ya rodeada por flamas y humo. “Quería asegurarme que todos se habían ido”, relata al caminar frente a la única vivienda de su calle que destruyó el incendio. “Es de un chef, estoy tratando de localizarlo para decirle lo que pasó”, comentó.

Ante la emergencia debido a los incendios en el sur de California que han arrasado con más de 150,000 acres, destruido cientos de estructuras y forzado al desplazamiento de miles de personas, los hispanos no se han quedado de brazos cruzados, saliendo a tender la mano en las comunidades afectadas.



Es el caso de Juvenal Lozano, un activista que ha liderado un ejército de estudiantes que esta semana recorrió los campos de Oxnard para repartir mascarillas a los agricultores, la gran mayoría inmigrantes hispanos. Él dice que no han parado a pesar de que los encargados de los ranchos les impiden el acceso o les aseguran que ya les dieron cubrebocas a sus empleados. Se trata de una mentira, según Lozano.

El fuego Thomas, que ha calcinado 132,000 acres en el condado de Ventura, impactó la calidad del aire en Oxnard. “(Los voluntarios) estuvieron visitando diferentes ranchos del condado de Ventura, más en Oxnard, donde hay más agricultura”, mencionó Lozano a Edicion Digital California.



Ángel Peña regala cubrebocas en la comunidad de Ojai, en el condado de Ventura, impactada por el fuego Thomas. Isaias Alvarado



En Ojai, una comunidad que ha quedado en medio de las zonas quemadas por el incendio Thomas, José Guadalupe Borjas y su familia también regalaron cubrebocas, escasos por el desastre. “A mí este pueblo me ha dado mucho y hay que corresponder”, dijo quien se gana la vida embelleciendo jardines. A esa pequeña ciudad llegó en 1988 proveniente del estado mexicano de Colima.

Borjas dice que esta acción altruista fue idea de su hijo Jovany y de inmediato la secundó un pequeño grupo formado por familiares y trabajadores. Desde el miércoles ellos se han colocado en una esquina de Ojai, con carteles donde se lee: “Gratis, agua, máscaras”.

“En 45 minutos repartimos 300 máscaras. Para conseguirlas la gente tiene que ir hasta Ventura y nadie quiere salir del pueblo”, comentó Jovany. “Están agradecidos, hasta nos quieren dar dinero pensando que estamos vendiendo las cosas, pero lo hacemos de corazón”, agregó el joven.