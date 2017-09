Incendio avanza con rapidez hacia la autopista 91 en los límites de Orange y Riverside

LOS ÁNGELES, California.- Un incendio forestal en las inmediaciones de los condados de Orange y Riverside avanzaba con rapidez hacia la autopista 91 mientras unos 200 bomberos trataban de controlarlo.

El incendio, denominado ‘Canyon Fire’, en menos de cuatro horas había arrasado con 550 acres de superficie, pero las autoridades estimaban que potencialmente podría extenderse hasta los 1,000 acres y poner en peligro algunas viviendas en la ciudad de Corona.

Bomberos de Orange y Riverside trataban de contener las llamas desde un puesto de control a orillas de la autopista 91, donde dos carriles con dirección al este fueron cerrados.





El fuego se inició en el oeste de la ciudad de Corona, al sur de la autopista 91, cerca de la salida Green River Road, a unas 6 millas de la intersección con la carretera 241.

El cierre parcial de la autopista provocó que el tránsito vehicular se viera entorpecido para quienes viajan de oeste a este, con filas de hasta 7 millas de embotellamiento.

El Departamento de Bomberos y Rescates de Anaheim explicó que el cambio de dirección de los vientos había incrementado la actividad del fuego, por lo que se ha desarrollado un plan para la protección de estructuras en la ciudad de Corona.

La condición Santa Ana estaba generando ráfagas de viento de entre 20 y 25 millas por hora en la zona, por lo que las llamas tenían un acelerado avance.



El trabajo en tierra de los bomberos estaba siendo apoyado por 9 unidades aéreas (6 helicópteros y 3 aviones).

Helicóptero hace una descarga de agua



Now 250 acres with 150+ Firefighters bull dozers and aircraft #CanyonFire pic.twitter.com/twi7WSAX2N