"Hemos encontrado cuerpos que no son más que cenizas y huesos": ya son 29 los muertos por incendios en California

La cifra de fallecidos por los incendios que no dan tregua en el norte del estado sigue creciendo y las autoridades advierten de la difícil labor de identificación de los cuerpos. La mayoría han sido encontrados en el condado de Sonoma, el más impactado por las llamas del fuego conocido como 'Tubbs', que ya ha consumido más de 34,000 acres y sigue creciendo sin poder ser contenido. En esta localidad continúan desaparecidas unas 400 personas.

Cuatro días de infierno: los incendios de California no dan tregua

LOS ÁNGELES, California.- Mientras más de una veintena de feroces incendios forestales siguen quemando miles de acres en la zona vinícola en el norte de California, la cifra de muertos se elevó a 29 este jueves, manteniendo en jaque a miles de bomberos que luchan contra la fatiga, un clima que juega en su contra y un pronóstico desalentador que prevé que la situación "empeore" de aquí a fin de semana. A esto se suma la delicada tarea de búsqueda de cuerpos entre las cenizas y los escombros, el drama de los miles de evacuados y la desesperación de quienes aún no han localizado a sus familiares.

La mayoría de los fallecidos, 15, se han reportado en el condado de Sonoma, la zona más afectada por esta catástrofe y donde también está el mayor número de personas desaparecidas o que aún no han sido localizadas por sus familiares ni las autoridades, que han explicado que las labores de recuperación de cadáveres está siendo muy complicada, aún más cuando el fuego aún no se extingue.



"La identificación de los cuerpos será difícil. Hemos encontrado cuerpos casi intactos y hemos encontrado cuerpos que no son más que cenizas y huesos", dijo Rob Giordano, Sheriff de Sonoma, en conferencia de prensa.

Giordano se refirió con prudencia al drama que viene hora: identificar a las víctimas de los incendios. Señaló que será un proceso díficil y lento por las condiciones en que se encuentran los restos, pues muchos son irreconocibles y tienen que recurrir a otros métodos de identificación.





Hasta ahora solo tres personas han sido reconocidas por sus parientes. Una pareja de ancianos, de 100 y 98 años, y una mujer en silla de ruedas, quienes no lograron huir del fuego que alcanzó sus hogares en el condado de Napa.

"Estamos ahora en la fase de recuperación de cuerpos. Estamos verificando las personas desaparecidas a través de sus familias, a través de contactos convencionales: teléfonos, otras direcciones. Si ese caso nos conduce a que no tenemos más información, el próximo paso es ir a la casa de esa persona en la zona de incendios y buscarla. Así es como la mayoría de las recuperaciones se han hecho hasta ahora", explicó el sheriff.

El número total de reportes de personas desaparecidas ha subido hasta 1,000, pero de ellas han sido encontradas 603 sanas y salvas, y se trata de casos en los que simplemente no habían podido comunicarse con sus familias. Las comunicaciones en muchas zonas de incendios están intermitentes y esto se suma a que algunas personas no han acudido a los refugios habilitados por las autoridades y no tienen cómo reportarse.



Sin embargo, muchos de los casi 400 que siguen sin ser localizados, se teme que puedan engrosar la lista de fatalidades de los incendios. "Lo que les puedo asegurar es que haremos todo lo posible por buscar a los desaparecidos y les prometo que trataremos los restos con cuidado para regresarlos a sus seres queridos", dijo Giordano.







Evacuaciones en Napa

Convertido en un pueblo fantasma, Calistoga, una ciudad turística de Napa conocida por sus degustaciones de vino y sus aguas termales, sigue bajo amenaza por el fuego 'Tubbs', el más peligroso de la zona y el responsable de los estragos en Sonoma. Las autoridades informaron que ninguna estructura había sido dañada, pero alertaron que se mantiene una orden de evacuación obligatoria para sus 5,300 habitantes.

"No debes estar en Calistoga si no eres un socorrista", pidió el alcalde Chris Canning, quien mencionó que desacatar la orden de salida es una distracción para los cuerpos de rescate y bomberos. "Si decides quedarte estás por tu cuenta", agregó.

El incendio 'Tubbs', considerado el más mortífero de los 22 que azotan el norte californiano, se extendió 7,000 acres durante la noche del miércoles, arrasando más de 34,000 acres de los condados de Napa y Sonoma. Solo ha sido contenido un 10%. La mayoría de los muertos en Sonoma fueron el resultado de sus letales llamas.



El segundo más peligroso, el fuego Atlas, abarca los condados de Napa y Solano, ha calcinado más de 43,000 acres, y apenas un 3% ha sido contenido, según el Departamenteno de Forestación y Protección de Incendios (Cal Fire).

Por lo menos 3,500 casas y negocios han terminado en escombros en el norte California, una cifra que de seguro sigue creciendo, pero aún no ha sido actualizada por las autoridades.

Además de las altas temperaturas y las ráfagas de viento, los bomberos se enfrentan a otro enemigo, el cansancio que cobra factura para quienes han luchado contra el fuego desde el domingo. Por eso es que la ayuda federal aprobada por el gobierno y la ayuda de otros estados, está siendo de vital importancia en estas labores.

Estos incendios forestales que se perfilan a convertirse en los peores en la historia de California, podrían cobrar impulso el jueves y revertir los modestos avances. "Seguirá empeorando antes de que mejoren", advirtió Ken Pimlott, jefe de bomberos de Cal Fire. "Que nadie se equivoque, este es un evento grave, crítico y catastrófico".



Se pronosticaba que vientos de hasta 40 millas por hora pudieran avivar este jueves las llamas, extendiéndoles a zonas residenciales que habían escapado de estas, como Calistoga.

De acuerdo a Cal Fire, pocos fuegos han cedido a las labores de los bomberos. El Point Fire, que consumió 130 acres en el condado Calaveras, había sido contenido en un 90%; el 37 Fire, que arrasó con 1,660 acres en Sonoma, casi había sido extinguido; y el Cherokee Fire, que calcinó 8,360 acres en el condado Butte, llevaba un 60% contenido.