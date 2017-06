Bomberos trabajan contra reloj para evitar que incendio vaya a zona boscosa de Los Ángeles

LOS ÁNGELES, California.- Una nueva tanda de bomberos asumió este lunes las labores de combate del incendio de Santa Clarita, donde las llamas han arrasado 870 acres de superficie desde que el mediodía del domingo se inició debido a un accidente automovilístico en la autopista 14, en el norte del condado de Los Ángeles.

Por la mañana de este lunes el incendio, denominado #PlaceritaFire, estaba contenido en un 57%, es decir, que los bomberos han logrado cercar poco más de la mitad de la superficie afectada para frenar el avance de las llamas.

El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles informó que están trabajando contra reloj para evitar que las llamas se extiendan por el Bosque Nacional Ángeles.

Durante las maniobras realizadas el domingo en las que participaron alrededor de 460 bomberos, tres de ellos resultaron con lesiones leves.



*UPDATE* #PLACERITAFIRE 870 acres with 57% containment. Firefighters and assisting agencies are working around the clock