Bomberos logran contener múltiples incendios en California, pero surgen varios más

LOS ÁNGELES, California.- En lo que va de este mes de octubre los diferentes cuerpos de bomberos de todo el estado han logrado hacerle frente a una serie de incendios en California, principalmente a la región vinícola, de los que ya han podido contener 13.

Sin embargo, mientras los bomberos le ganan terreno al fuego, a lo largo de todo el estado han aparecido nuevos incendios, entre ellos uno que estalló durante la madrugada de este martes en las montañas de San Gabriel, en el condado de Los Ángeles, el cual ha arrasado con una superficie de 30 hectáreas.

Este nuevo incendio amenaza al histórico observatorio Mount Wilson, donde en 1929 se instaló el telescopio con el que el astrónomo Edwin Hubble descubrió la expansión del universo.



Por ello, alrededor de 300 bomberos y 13 aeronaves fueron desplegados en esa zona para tratar de evitar que el fuego llegue a las torres transmisoras de televisión y radio, a las antenas de telefonía celular y a los enormes telescopios de observación astronómica que hay en el lugar.

El llamado ‘Wilson Fire’ de Los Ángeles fue reportado alrededor de las 4:00 de la mañana de este martes y en las primeras 12 horas arrasó con 30 acres, pero los bomberos han logrado contenerlo en un 30%.

Otro de los nuevos incendios que han surgido y que pudiera causar graves daños está en las montañas de Santa Cruz, al sur de la bahía de San Francisco, el cual inició durante la noche del lunes y se ha extendido 125 acres obligando a la evacuación de 150 viviendas.



Cinco de los bomberos que combaten este incendio al que llaman ‘Bear Fire’ resultaron lesionados durante las labores.

En la región vinícola de los condados de Sonoma y Napa, decenas de miles de personas empezaron a regresar a sus viviendas, aunque muchas sólo encontraron cenizas. Este martes alrdedor de 34,000 habitantes permanecían en calidad de evacuados.

Los incendios que se iniciaron el pasado 8 de octubre han sido los más mortíferos en la historia de California, con un balance de al menos 41 muertos y más de 5,700 estructuras destruidas.

De acuerdo con Cal Fire, la agencia estatal encargada de coordinar el combate de los incendios, en 9 días (del 8 al 16 de octubre) se ha quemado más superficie (245,776 acres) que en los primeros 9 meses del año (233,969 acres).

Del 1 de enero al 15 de octubre de este año, Cal Fire ha registrado 6,089 incendios que alcanzaron una superficie de 479,745 acres, mientras que en el mismo período del 2016 fueron 4,457 incendios y 244,030 acres quemados.



