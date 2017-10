Aclaran que no revisan estatus migratorio de evacuados por incendios en California

Es imposible evitar el caos general en situaciones así. La gente se pasa los semáforos en rojo, lucha por saber qué ruta tomará, y las que huyen de la zona en sus autos indican que el calor exterior se siente al interior de los vehículos.

Si estás en tu vehículo en medio de un incendio forestal te recomendamos lo siguiente:

-Si el fuego es pequeño, conserva la calma y busca una ruta de salida. Avisa a las autoridades de inmediato

-En caso que te topes con fuego moderado, trata de huir por los flancos, buscando zonas donde no haya vegetación.

Si el fuego es grande, modera la velocidad y mantén tu distancia respecto los otros vehículos-

-Huye en dirección opuesta al humo.

-No busques refugio, tienes que huir de ahí. No te vayas a zonas altas, el fuego sube como si estuviera en una chimenea.

-No intentes cruzar el fuego en tu vehículo, no sabes lo que pueda haber detrás.



Foto: Getty Images | Univision

