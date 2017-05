Autopista con menos congestión de tráfico en Los Ángeles se llamaría 'Obama Freeway'

LOS ÁNGELES, California.- El Senado de California aprobó el lunes una moción para que una autopista del condado de Los Ángeles que conecta a las ciudades de Glendale y Pasadena sea bautizada con el nombre del expresidente Barack Obama.

Se trata de un tramo de 8 millas de la autopista 134, entre las carreteras 2 y 210, que cruza el plantel del Occidental College, donde Barack Obama estudió entre 1979 y 1981 antes de asistir a la Universidad de Columbia.

Las carreteras de Los Ángeles son reconocidas como las más congestionadas del país, donde el tiempo promedio que los automovilistas pasan atorados en el tráfico es de 81 horas al año.

Sin embargo, ese tramo carretero es uno de los que menos congestión de tráfico presenta dentro de la zona metropolitana de Los Ángeles, según un reporte del UCLA Institute of Transportation Studies.

El nombramiento de la autopista 134 sería en homenaje al expresidente que vivió y estudio esos tres años de su juventud en la zona por donde cruza el tramo carretero, en el vecindario de Eagle Rock.

Irónicamente las visitas que Obama hizo a Los Ángeles durante su presidencia estuvieron asociadas al caos vial que provocaba el Servicio Secreto cada vez que tomaba el control de calles y carreteras para el paso del convoy presidencial.

Cada vez que la Casa Blanca anunciaba que el presidente Obama visitaría la ciudad, la Policía de Los Ángeles (LAPD) alertaba a la comunidad de que habría mayor tráfico y a pesar de que pedía a los automovilistas no transitar por la zona del aeropuerto y la autopista 405, el caos vial era inevitable.



They should rename the 405 after Obama caused he screwed up traffic there all the time. @shelbygrad https://t.co/8TmiFK9BJB