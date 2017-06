Un mexicano se vuelve el vendedor de elotes más famoso de Los Ángeles gracias a Yelp

LOS ÁNGELES, California.- Después de 10 años vendiendo elotes en las calles del vecindario Koreatown, en el oeste de Los Ángeles, al mexicano Luis Vivaldo le llegó una bendición digital: un cliente anónimo puso su negocio ambulante en Yelp y esto lo catapultó a convertirse en el elotero más popular de la región.

Desde el sábado, solo un día después de que su local ambulante apareció en Yelp como 'Elote Man', Vivaldo comenzó a servir a personas que habían viajado varias millas para degustar sus mazorcas bañadas de mayonesa, queso y chile en polvo. Así se enteró que era una sensación en la aplicación en la que usuarios hacen recomendaciones y reseñas de lugares.



publicidad

"Un muchacho me dijo que había venido de Burbank (a 12 millas de su local o más de 30 minutos en auto) porque me había visto en Yelp", explicó a Univision Noticias el originario de Puebla.

Aunque otros eloteros de esta metrópoli también se promueven en Yelp con buenas críticas, Vivaldo cree que su fama sigue creciendo debido a dos cosas: por su disponibilidad (vende de sábado a jueves, durante las tardes y hasta las 10:00 de la noche) y por sus elotes "siempre tiernos y calientes".



"No sé si será la buena calidad, lo que sí sé es que siempre regresan los clientes", dice el inmigrante de 45 años, cuya historia fue contada por el portal en español El Pasajero, de la Autoridad Metropolitana del Transporte del condado de Los Ángeles (Metro), que promueve los negocios hispanos cercanos a las rutas de autobuses y trenes en esta región.

"¡Él fue muy amable y dulce con nosotros! Servicio rápido. El elote era fresco y delicioso. Es definitivamente el mejor", escribió en Yelp un visitante de Seattle, del estado de Washington, que asegura haberlo encontrado a través de la aplicación.

Antes de su aparición en el mundo digital, este mexicano fue ganando prestigio cuadra por cuadra. Primero vendía por las calles empujando un carrito de supermercado y luego decidió colocarse en la esquina de la calle Tercera y la avenida Normandie, en Koreatown. Ahí no le falta clientela.



publicidad

Este negocio es solo un complemento para los gastos de su familia, conformada por él, su esposa y cuatro hijos de 5 a 15 años de edad. Por las mañanas, él trabaja como jardinero (antes era obrero). Cada tarde él vende entre 50 y 60 elotes a 2 dólares cada uno. Su esposa le ayuda a cocinarlos.



Al menos 20,000 vendedores ambulantes recibirían protección para evitar su deportación Univision 0 Compartir

"Los elotes salvaron la vida de mi hija"

Hace una década, el inmigrante llegó a Estados Unidos con la idea de traer a su familia lo antes posible. Tuvo que vender en las calles porque entonces no le alcanzaba el sueldo. "Yo ganaba 250 dólares a la semana y pagaba 950 dólares de renta. ¿De dónde yo iba a comer y pagar la renta?".

Pero tenía un apuro mayor: su hija menor, Lizbeth, padecía un problema digestivo que ponía en riesgo su vida. La niña, entonces de un año y medio de edad, necesitaba una intervención quirúrgica cuyo costo en México estaba lejos del alcance de su bolsillo.

"En Puebla nos cobraron un depósito de 300,000 pesos (unos 16,000 dólares) para que me la atendieran y como no tuve esa cantidad me tuve que venir para acá", relató Vivaldo.



publicidad

Cuando la niña finalmente llegó a este país, su padre la registró en el Children’s Hospital de Los Ángeles, donde la operaron para corregir el problema intestinal que -entre otras cosas- no le permitía crecer.

Por eso, este hombre asegura: "los elotes salvaron la vida de mi hija".

"No dejo de vender elotes, aunque ya tenga un trabajo estable, porque me acuerdo de eso", mencionó.



Mientras la Ciudad de Los Ángeles revisa una ordenanza que legalizaría el comercio ambulante, con el fin de no exponer a unos 20,000 vendedores a los operativos migratorios, Vivaldo espera que este asunto se resuelva pronto. "Todo inmigrante y vendedor ambulante estamos expuestos a eso, pero nos acostumbramos al riesgo y a todas esas cosas. El miedo se hace nuestro amigo", señala.

Ahora que le llegan clientes de lugares tan lejanos como Lancaster, en el norte del condado angelino, y Santa Mónica, en el oeste, Vivaldo anhela vender elotes amparado por un permiso municipal y que en unos años pueda cubrir los gastos de las universidades de sus cuatro hijos.

"Yo sueño en grande, quiero que mis hijos sean profesionistas: doctores, abogados, arquitectos", dice.