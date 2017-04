Tiburón ataca a una mujer en playa del sur de California

Esta foto del 30 de abril del 2017 muestra un aviso de advertencia en la playa estatal de San Onofre, en el sur de California, colocado luego que un tiburón atacara a una mujer en esta playa el sábado 29 de abril del 2017. La playa ubicada al lado de la Base Marina Camp Pendleton estaba cerrada el domingo y se esperaba que reabriera el lunes. (Laylan Connelly/The Orange County Register via AP) The Associated Press