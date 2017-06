Sheriff y activistas de Los Ángeles quieren "mandar a volar" los drones (aunque por motivos diferentes)

LOS ÁNGELES, California.- El Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD) y activistas defensores de los derechos civiles pretenden "mandar a volar" un dron. El primero de manera literal y los segundos en sentido figurado.

Las autoridades policíacas consideran que el dron sería una herramienta para hacer más efectivas sus tareas de seguridad y prevención, pero los activistas creen que el despliegue de este tipo de aeronave no tripulada pone en riesgo la privacidad y otros derechos civiles.

En enero pasado la Administración Federal de Aviación (FAA) certificó al LASD para el uso de drones, pero ante la oposición de activistas, incluyendo a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el condado de Los Ángeles inició un proceso de evaluación.

La Comisión de Supervisión Ciudadana y la Oficina del Inspector General del condado de Los Ángeles están a cargo de esa revisión para regular el uso de drones.

Como parte de ese proceso, el sheriff Jim McDonnell anunció este jueves el inicio de un período de dos semanas en los que estarán recibiendo comentarios públicos sobre el uso de estos aparatos.



El LASD publicó en su cuenta de Twitter el enlace a una encuesta en línea sobre el uso de drones para recoger el sentir de la comunidad y presentar los resultados a la comisión ciudadana.

Del 29 de junio al 13 de julio, los residentes del condado podrán responder a las cuatro preguntas de la encuesta haciendo click en este enlace.

El sheriff McDonnell ha asegurado que el uso del dron será específicamente para operación de búsqueda y rescate de personas, amenazas de bomba, incidentes con materiales peligrosos, respuesta a desastres, rescate de rehenes y atrincheramiento de sospechosos armados.



The #LASD is Seeking Public Input-Unmanned Aircraft System. Please visit the following link to participate https://t.co/AtQAoj9wjW pic.twitter.com/VIcMfuGdmr