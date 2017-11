Una adolescente desaparece durante las compras de 'Black Friday' en una tienda Walmart de California

La chica de 16 años entró a la tienda acompañada de sus papás para cazar las ofertas del día después de Acción de Gracias, pero los detectives no encontraron registro de su salida al revisar las cámaras de vigilancia.

LOS ÁNGELES, California.- Jasmine García se levantó muy temprano el día después de Acción de Gracias para acompañar a sus papás y cazar las ofertas del llamado 'Black Friday' o 'Viernes Negro' en una tienda Walmart de Stockton, California.

Ese día era tan temprano para la chica de 16 años de edad que se fue de compras en pijama, como la captaron las cámaras de vigilancia al entrar a la Walmart, donde más tarde desaparecería de manera misteriosa, porque entre las grabaciones de seguridad no se encontró evidencia visual de que haya salido de la tienda.

Desde ese viernes 24 de noviembre Jasmine García se encuentra desaparecida y su familia desesperada por no saber de su paradero.

La tienda Walmart donde se reportó la desaparición está ubicada en el 3223 de East Hammer Lane, en Stockton, una ciudad de 300,000 habitantes en la región central del valle de San Joaquín, a unas 80 millas al este de San Francisco.



Las grabaciones de las cámaras de vigilancia que revisó la Policía de Stockton habrían captado a Jasmine en compañía de su papá y de su mamá en el momento en que entran al establecimiento.

Sin embargo, los detectives no encontraron ninguna escena donde se vea a la chica salir de la tienda, según las declaraciones que ha hecho Carmen García, madre de la adolescente desaparecida.

Jasmine, quien forma parte de un mariachi local, no llevaba consigo teléfono celular ni identificación ni dinero, dijeron sus familiares.

La mamá consideró que los detectives no están poniéndole mucha atención al caso, ya que su hija tiene antecedentes de haber huido de casa, cuando una vez tomó algo de ropa para irse, pero regresó casi de inmediato.



Pero en esta ocasión ya han pasado cinco días y no se sabe nada de Jasmine, por lo que familiares y amigos se han dado a la tarea de colocar volantes por varias partes de la ciudad para tratar de localizarla.

“La gente nos pregunta si huyó de casa, pero no es algo como que ella haya planeado, ni siquiera sabía que ese día iba a ir a la tienda, no tenía teléfono celular, no podría haber contactado a alguien para decir que estaba en Walmart”, comentó la prima Mariza Ruelas.

Los padres contaron que Jasmine les dijo que iría al mostrador de artículos de maquillaje, pero nunca más volvieron a saber de ella.

“Solo quiero que vuelva a casa, solo quiero que esté bien”, dijo la mamá. “Solo quiero que sepa que está bien volver a casa”.



