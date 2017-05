California se prepara para el fin de semana festivo sin el acceso a una de sus autopistas más populares

LOS ÁNGELES, California.- Los vacacionistas que habían planeado un viaje a la zona de Big Sur, California, este fin de semana festivo deberán estar alertas para prevenir contratiempos o hasta cancelaciones relacionadas con el deslave de tierra que deshabilitó un tramo de la ruta estatal 1 en el norte del estado.

El incidente, que tuvo lugar la noche del 20 de mayo cuando se desprendió un fragmento masivo de una colina aledaña a la popular carretera, no solamente representa un desafío para los ingenieros del Departamento de Transporte de California (Caltrans), sino también un reto para los conductores que frecuentan la ruta para visitar los parques recreativos y otros destinos turísticos del condado de Monterey.



Caltrans advierte, en especial, sobre el cierre de la ruta estatal 1 en ambas direcciones del puente Pfeiffer Canyon, situado media milla al sur de la estación Big Sur. El puente fue demolido y ese tramo de la carretera sigue intransitable desde el pasado 15 de febrero.

El proyecto de reconstrucción está pautado para culminar en septiembre. El acceso a la ciudad de Big Sur, desde el norte, está disponible de Carmel hasta la estación de Big Sur.



Back on #Hwy1,contractors continue to excavate & prep for rebar next week for new Pfeiffer Cyn Bridge-Photos courtesy of B. Riggins, MNS Eng pic.twitter.com/11Tc94Sv1p