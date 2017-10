"Es una pesadilla", dice madre de niña discapacitada tras ser deportada a México justo antes de su audiencia

LOS ÁNGELES, California.- Silvia Ocampo no ha parado de llorar desde que la deportaron a Tijuana, México, el pasado 19 de octubre, poco antes de que acudiera a una audiencia en la corte, en la que podrían haberle reducido su condena y así limpiar su historial judicial para permanecer en el país. No sirvió la presión de la comunidad, la intervención de legisladores ni el hecho de que fuera madre de una niña discapacitada; pero lo más paradójico: no se pudo beneficiar de una ley que se redactó en su honor.

Tras ser deportada, esta madre soltera dejó atrás a dos de sus tres hijos estadounidenses. La menor, Kayla, de 8 años, tiene problemas en el desarrollo del habla y recibe terapias.



publicidad

"Es una pesadilla", dijo llorando Ocampo, de 50 años y quien se ganaba la vida limpiando las habitaciones del hotel Hilton Mission Bay en el noroeste de San Diego, en una entrevista telefónica con Univision Noticias. "Me siento muy mal porque durante seis años, sin mi esposo, yo he luchado mucho por ellos. Mis hijos me necesitan allá", expresó.

Apenas cruzó a Tijuana, Ocampo se reunió con su marido, Víctor Cortes, quien fue deportado hace seis años, luego de que en 2009 lo acusaran de perjurio por tratar de renovar una licencia de manejo con información falsa (apenas desde 2015 los indocumentados pueden tramitar legalmente este documento en California). Contra ella pesaba el mismo cargo, aunque las autoridades permitieron que permaneciera en este país considerando la discapacidad de su pequeña.

Sin embargo, las prioridades del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) han cambiado y las políticas migratorias se han endurecido durante la admnistración Trump. Prueba de esto es que el pasado 11 de octubre, al presentarse para una cita rutinaria a la oficina de inmigracón en el centro de San Diego, a Ocampo le 'recordaron' que tenía una orden de expulsión. "Ya te vas", le dijeron, según su relato.

A pesar de las protestas que encabezaron políticos, activistas y líderes sindicales, la inmigrante fue llevada a Tijuana ocho días después de permanecer en una cárcel para inmigrantes en Otay Mesa.





"Es horrible, no entiendo la retórica de solo deportar a los criminales violentos cuando ella es una madre soltera que apoyaba a sus tres hijos", dijo Brigette Browning, presidenta del sindicato de trabajadores Local 30 de UNITE Here, que representa a 4,500 empleados de hoteles de San Diego y en el cual estaba registrada Ocampo.

Browning lamentó que los dos hijos menores de esta madre trabajadora (el mayor, de 21 años, vive en Washington) hayan quedado desamparados en San Diego, donde nacieron. "Ahora esos niños no tienen seguro médico", advirtió la dirigente sindical. "No es el país que yo conozco", reprochó.

Distintos esfuerzos para tratar de frenar la expulsión de Ocampo fueron inútiles. El último, una protesta afuera de las oficinas de ICE en San Diego, ocurrió solo horas antes de que se llevara a cabo su deportación. "Hoy es uno de los días más tristes como legisladora", expresó el jueves en su cuenta de Twitter la asambleísta Lorena González Fletcher, quien mencionó que en honor a la situación de esta inmigrante redactó la ley AB 813.



publicidad





Dicha legislación, que entró en vigor el 1 de enero de 2017, permite la revisión y eliminación de sentencias aceptadas ante los fiscales sin saber las complicaciones migratorias. En el caso de esta inmigrante, ella alega que se declaró culpable de perjurio por consejo de su abogado, con el propósito de salir de la cárcel para cuidar a su hija Kayla, entonces recién nacida.



California cuenta con leyes que protegen a los inmigrantes Univision 0 Compartir

ICE: "nada impedía su deportación"

Silvia Ocampo cuenta que en 1993, cuando llegó a California, obtuvo un número de seguro social falso con el fin de encontrar un empleo y unos años después obtuvo una licencia de manejo. Todo se complicó cuando intentó renovarla, pues se enteraron del engaño. "Lo hice para trabajar", explicó quien es descrita como una inmigrante activista en su comunidad y defensora de su gremio.

Para este viernes 27 de octubre se había programado la audiencia en la que se buscaba reducir la condena que puso a esta madre en la lista negra del gobierno federal. Una estrategia legal de la que se benefició el mexicano Rómulo Avélica, al reducirle las condenas que tenía y lo que finalmente permitió su regreso a la libertad en agosto pasado, luego de permanecer durante seis meses en la cárcel de ICE en Adelanto, en San Bernardino.



publicidad

ICE indicó que Ocampo fue enviada a México acatando la orden de un juez de inmigración emitida en 2010. "La señora Ocampo pasó por un proceso legal", dijo Laura Mack, portavoz de la agencia. "No había nada que impidiera su traslado a México".

De acuerdo con Mack, este caso fue revisado por un juez de inmigración, la Junta de Apelaciones de Inmigración y en dos ocasiones por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. "Todos aquellos que violen las leyes de inmigración de nuestro país pueden estar sujetos a un arresto, detención y, si se descubre que son deportables, él o ella será expulsado de Estados Unidos", agregó la vocera de ICE.

Como visitante en su propio país

Ahora vecina de la colonia Santa Fe, en el oeste de Tijuana, Ocampo dice que le ha costado adaptarse a un país que no visitaba hace 24 años y que se ha vuelto -según ella- más violento, pero señala que su principal preocupación son sus hijos menores. El sábado pasado los volvió a abrazar durante una visita de cuatro horas. "Sentí mucha tristeza porque ellos dependían de mí", dice sin poder contener nuevamente el llanto.





Esta mujer no quiere regresar a su ciudad natal, Acapulco, en el sureste mexicano, por la inseguridad que impera en ese lugar. Su plan es dejar que su hijo adolescente concluya la preparatoria en San Diego y que su hija menor se vaya a vivir con ella a Tijuana, a pesar de que no recibirá la misma atención médica. "Espero que no se me atrase por la falta de terapias (de lenguaje), pero la niña necesita estar con su mamá", enfatizó y mencionó que quizás emprenda una lucha legal buscando retornar a California.

Entre tanto, en Tijuana, una ciudad que ella define como "muy triste", ya le ofrecieron un trabajo limpiando unos laboratorios.

Esta mujer dice que la triste separación de su familia es reflejo de una administración insensible que deporta sin distinciones. "A ellos no les importa que nuestros niños tengan necesidades, deberían de tener un poquito más de compasión", lamentó.



En fotos: el paso a paso de una detención de ICE en el estado con más indocumentados de EEUU A las 5:00 am un equipo de 14 agentes migratorios se reúnen para dar los últimos detalles de la operación en el Valle de San Fernando. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Casi todos los oficiales de ICE en este equipo son de origen hispano. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Cinco indocumentados con antecedentes penales estaban en la lista negra de ICE. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Carlos, el primer objetivo de la operación, había sido vigilado por ICE durante unos días. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Como lo planeaban, el arresto ocurrió cuando el migrante salió a cargar su camioneta pick-up afuera de un complejo de apartamentos en Northridge. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Un oficial revisa los tatuajes en la espalda de Carlos, a quien identifican como integrante de la pandilla ‘Sureños’. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Según ICE, este sujeto ha sido convicto por manejar ebrio en dos ocasiones y por dos delitos menores relacionados con las drogas. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Un agente conversó con un pariente del detenido, quien afirmó que este trabajaba en la construcción. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Carlos dijo a Univision Noticias que le dolió que lo hayan arrestado frente a su familia. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El inmigrante mencionó que sus botas usadas eran prueba de que ahora se gana la vida honestamente. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Desde enero, la oficina de ICE en Los Ángeles, cuya jurisdicción abarca siete condados del sur de California, ha detenido a más de 2,200 inmigrantes. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Agentes rodearon una casa en el barrio Reseda, domicilio de su segundo objetivo aquella mañana. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Uno de los agentes de ICE tocó la puerta y exclamó “¡Policía!”, a pesar de que funcionarios locales han criticado esa práctica. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Llamar a la puerta ya no es la primera opción para aproximarse a sus objetivos, pues se corre el riesgo de una reacción violenta y muchos migrantes ya saben que no están obligados a abrirles. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Dos agentes montaron guardia afuera de la vivienda, mientras otros verificaban si el hombre que buscan había escapado a pie. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Después se enteraron que el sujeto abrió la puerta y pidió tiempo para ponerse una playera, pero salió corriendo por el patio trasero. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir La huida desató una persecución a pie y en vehículos, que circularon a alta velocidad en el vecindario. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir A unas cuadras de su casa, los agentes de ICE detuvieron al inmigrante. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El arrestado, Eduardo, es acusado por venta de droga, manejar ebrio dos veces, resistirse a un arresto y falsificación. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Este mexicano de 48 años había sido deportado en dos ocasiones. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Desde el inicio del año fiscal, el 1 de octubre, ICE ha detenido a más de 5,400 personas en el sur de California. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La agencia reconocó que el 10% de los inmigrantes detenidos no tenían antecedentes penales. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Uno de cada dos agentes de ICE que se encargan de capturar fugitivos en el sur de California es de origen hispano. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Los antecedentes penales de uno de los buscados por ICE aquella mañana. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en David Marín, director de operaciones de ICE en Los Ángeles, es uno de los agentes hispanos. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir El agente Marín habla con los oficiales de ICE al finalizar las detenciones ese día. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Los inmigrantes fueron trasladados a un centro de detención de ICE en Camarillo, en el condado de Ventura. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Otro mexicano detenido, Eduardo, también fue llevado al centro migratorio en Camarillo. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Revisión de los migrantes detenidos antes de ser procesados. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Carlos se quita las agujetas de sus botas antes de ser llevado a una celda. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Eduardo se quedó sin sus huaraches de correa. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Solo tres de los cinco objetivos de ICE ese día lograron ser detenidos. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Toma de huellas digitales de uno de los inmigrantes bajo custodia. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Eduardo dijo que regresaría a su natal Guerrero y que jamás volvería a Estados Unidos. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir Carlos dijo que buscará regresar a este país, al cual llegó cuando era un niño. Foto: Isaias Alvarado | Univision 0 Compartir



***Si te interesan las noticias de inmigración o tienes preguntas migratorias, te invitamos a seguir nuestro nuevo grupo en Facebook: Hablemos de Inmigración.