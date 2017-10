Deportan a un actor británico que llegó con cocaína al aeropuerto de Los Ángeles

LOS ÁNGELES, California.- El actor británico Charlie Heaton, quien participa en una de las series más exitosas de Netflix, ‘Stranger Things’, fue deportado a Inglaterra la semana pasada, tras descubrirse que llegó al aeropuerto de Los Ángeles (LAX) con una cantidad pequeña de cocaína en su equipaje.

Heaton, quien interpreta a Jonathan Byers en la popular serie, llegó a una de las terminales de LAX el sábado pasado, cuando un perro antinarcótico de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CHP) olfateó y notó algo extraño en el equipaje del actor. Al revisar, agentes federales encontraron una “pequeña cantidad de cocaína”, según reportes de prensa.



Luego del cateo, al actor de origen británico se le negó la entrada a Estados Unidos y abordó un vuelo de regreso a Inglaterra. Heaton no fue arrestado, sino retenido en el aeropuerto angelino. Oficialmente, el CBP no ha reportado sobre este incidente, mientras la Fiscalía no ha presentado cargos contra el joven.



El actor intentaba llegar a Los Ángeles para estar presente en el estreno de la segunda temporada de ‘Stranger Things’, para lo cual Netflix organizó una fiesta.

“A los extranjeros se les puede impedir la entrada a EEUU por cometer un delito que involucra posesión de drogas”, explicó Jaime Ruiz, vocero del CBP, sin referirse específicamente a la deportación de Heaton. “Los agentes del CBP tratan a todos los viajeros internacionales con integridad, respeto y profesionalismo, mientras mantienen los más altos estándares de seguridad”, agregó el portavoz.

Netflix no ha comentado de qué manera la expulsión de Heaton repercutiría en la filmación de la serie sobre acontecimientos sobrenaturales.



