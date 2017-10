9 dreamers son arrestados por obstruir el tráfico en una protesta en Los Ángeles

LOS ÁNGELES, California.- Un grupo de jóvenes inmigrantes y activistas llegaron este jueves coreando frases en defensa de DACA a la intersección de la Avenida Veteran con el bulevar Wilshire, una concurrida calle en el noroeste de Los Ángeles. En el día en que vencía el plazo de renovar los últimos permisos de trabajo para los dreamers, manifestantes marcharon desde uno de los edificios federales hasta esta esquina donde bloquearon el tráfico por al menos media hora.

"Luchando por nuestro derecho de ser humanos", gritaba uno de los manifestantes que se atravesó en la intersección deteniendo el tráfico de vehículos. Luego, empezaron a llevar marcos de camas -que representaban los dormitorios en los centros de detención y cárceles de inmigración- hasta la mitad de la calle y La Policía llegó al lugar para intentar dispersarlos.



"Es muy importante para nosotros estar aquí y exigir que no solo protejan a los dreamers, sino a toda nuestra comunidad. Es nuestro mensaje más importante", le dijo a Univision Noticias Yessica González, vocera de la Coalición de Jóvenes Inmigrantes.

Momentos después, las autoridades declararon la protesta ilegal y comenzaron a movilizar a los participantes, pero algunos de ellos se negaron a irse de allí y abrir paso. Los agentes del orden tuvieron que intervenir porque las filas de vehículos empezaron a abarcar kilómetros. Fue cuando arrestaron a los que ponían resistencia.



"Déjenlos ir, déjenlos ir", gritaban desde la acera otros que habían cedido y se hicieron a un lado.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, nueve personas fueron detenidas y trasladadas en las patrullas hasta la estación policial de Westwood. "No queríamos hacer ningún arresto hoy, pero cuando se sentaron en catres metálicos en la mitad de una concurrida intersección, tuvimos que tomar acción. Así que hicimos lo que hicimos, pero no se usó la fuerza con nadie", aseguró el capitán Brian Wendling.



Hasta la estación de policía se desplazaron horas más tarde los demás manifestantes, quienes aseguraron que estarían allí hasta que todos los detenidos fueran puestos en libertad.

"Los compañeros que fueron arrestados corren el riesgo de ser deportados, pero se sometieron a eso porque es lo que está pasando día tras día detrás de puertas cerradas", explicó González, quien llegó al país cuando tenía 1 año y es la única de su familia sin documentos.



Yessica González, vocera de la Coalición de Jóvenes Indocumenados. Maria Luisa Tabares

Al preguntarle si no le preocupa exponerse a ser también detenida y enfrentar la deportación, aseguró que esta es su forma de pelear por los derechos de todos los inmigrantes como ella. "Ese temor lo tenemos todos los días y esta acción fue una de esas veces que tiramos todo el miedo y decimos 'ya no más, ya basta, ni una deportación más', porque si no lo hacemos ahorita al aire libre nadie va a ver cuando nos lleven", señala.

Este 5 de octubre marcaba el inicio del fin del DACA, algo que afectará a miles de jóvenes inmigrantes que llegaron de forma ilegal cuando eran niños, pues a patir de ahora y progresivamente, cada día más dreamers se encontrarán

El gobierno de Donald Trump anunció el pasado 5 de septiembre la eliminación del programa, justificando que ahora el Congreso debe buscar una solución legal para ellos. A partir de ahí, tan solo dio un plazo extraordinario de renovación para aquellos dreamers a los que se le vencía su permiso entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018. A contrarreloj, esos beneficiarios pudieron pedir la última extensión de DACA hasta este jueves.

Este mismo día el gobernador Jerry Brown firmó la ley SB-54 que convierte a California en estado santuario, una medida que ampliará la protección de los inmigrantes indocumentados al limitar la cooperación de los cuerpos policiales locales con las autoridades de inmigración federales, lo que representa un alivio para muchos. Sin embargo, algunos dreamers no lo ven de manera tan posivita.



"En ese estado santuario todavía puede haber colaboración entre los alguaciles e inmigración, entonces ¿santuario para quién? Porque sabemos que los que están en mayor riesgo son las personas que han sido criminalizadas por ese sistema, que han sido puestas en las cárceles, así como nuestros amigos hoy", advirtió González, de la Coalición de Jóvenes Inmigrantes.

A lo que se refiere esta joven es al hecho de que la propuesta de ley fue enmendada antes de ser firmada por el gobernador, quien pidió que fuera permitida la cooperación en las cárceles.

Los policías y agentes del sheriff, incluyendo los que trabajan en las cárceles, podrán seguir trabajando con las autoridades federales de inmigración si es que una persona ha sido hallada culpable de uno de unos 800 delitos, mayormente delitos graves y delitos menores que pueden ser aplicados como delitos graves, pero ellos no podrán entregar inmigrantes a las autoridades federales si es que solo tienen delitos menores en su historial delictivo.