Un adolescente de 13 años es acusado de asesinar a su compañero de clases en California

LOS ÁNGELES, California. - Autoridades en el valle central de California confirmaron este martes el arresto de un adolescente de 13 años bajo sospecha de haber asesinado a tiros a otro menor de edad que acudía a la misma escuela del presunto pistolero.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff de Fresno, la dependencia que encabeza la investigación, Diego Pérez, de 14 años, fue identificado como la víctima mortal del tiroteo que se registró el pasado viernes a las 9:30 de la noche en las afueras de un complejo de apartamentos situado en la ciudad de Huron, una pequeña comunidad 52 millas al sur de Fresno, California.

El presunto autor del homicidio, un joven de 13 años, cuya identidad no ha sido revelada porque es menor de edad, fue arrestado después del incidente, según verificó el sheriff.

Las autoridades además revelaron, a través de un comunicado de prensa, que los dos jóvenes se conocían, ya que ambos acudían al mismo plantel escolar. Sin embargo, los investigadores todavía no han citado qué tipo de relación exacta tenían y tampoco han señalado qué pudo haber provocado el mortal ataque.



@FresnoSheriff releases the name of the 14 year old Huron boy who was murdered over the weekend https://t.co/4AjHH3ioYs pic.twitter.com/heO303APLu