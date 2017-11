"Yo trabajo para mandarle a mi familia", lamenta vendedor ambulante que fue víctima de golpiza

Sergio Crispin contó cómo fue el ataque que sufrió mientras vendía elotes en Fresno. El inmigrante además reveló que su máxima preocupación es no poder enviarles dinero a sus padres en México.

LOS ÁNGELES, California. - "Uno viene a trabajar y a veces está lejos de su familia y ahorita con esto que pasó, se le hace un poquito más difícil a uno", dice con tristeza Sergio Crispin, el vendedor ambulante que fue víctima de una brutal golpiza en Fresno, California.

En una entrevista con la estación local de Univision en Fresno, el vendedor ambulante habló por primera vez con la reportera Tayhana García del ataque armado que sufrió el pasado 19 de noviembre y que lo dejó desorientado, ensangrentado y sin el dinero que había ganado tras una jornada laboral.

Desde su hogar, donde todavía se recupera de las lesiones que sufrió a manos de dos ladrones armados, Crispin contó que emigró de su natal Querétaro, México, hace 14 años en busca de un mejor provenir para él y su familia en Estados Unidos.

Desde ese entonces el hispano se ha dedicado a la venta de elotes, raspados y otras golosinas. Día a día ha recorrido las calles de Fresno para ganarse el dinero con el que ayuda a sus padres en México.

"Yo trabajo para mandarle a mi familia, tengo papá, tengo mamá. Lo poquito que yo pueda yo lo mando a México. Uno de mexicano sabe que la vida en México es dura", comentó el inmigrante.

Sergio es un personaje conocido en la vecindad donde fue agredido y en los días posteriores al atraco varios de sus clientes compartieron anécdotas y enviaron mensajes de apoyo. Tan estrecha era la relación con sus clientes, que el elotero hasta fiaba su mercancía.



El día del violento asalto él circulaba por la intersección de las calles Holloway y Kaviland, cuando se le acercaron dos hombres afroestadounidenses, supuestamente para comprarle elotes.

Sin embargo, Crispin asegura que tuvo un mal presentimiento y sospechó "que algo iba a pasar". Tristemente esa corazonada resultó ser cierta y el intercambio se transformó en un robo armado y una brutal golpiza.

Uno de los atacantes golpeó al vendedor con la cacha de una pistola y aunque él intentó luchar contra sus agresores, finalmente cayó al piso desorientado y empapado de sangre.

"Me atontó y ya miré oscuro. Sentía como que me quería caer. Luego, luego sentí que me escurrió algo y pues era la sangre", recuerda.

Los sospechosos huyeron del lugar tras quitarle los 120 dólares que había ganado tras una jornada de trabajo. La Policía de Fresno publicó una grabación del incidente, captada por una cámara de vigilancia, pero los atacantes no han podido ser capturados.



El hispano fue atendido por paramédicos y luego trasladado a un hospital donde recibió varias puntadas para cerrar las heridas en su cabeza. Los médicos además le ordenaron un periodo de reposo y aunque ha intentado seguir dicha recomendación, Crispin dice estar preocupado por la pérdida de ingresos, que ya eran bajos antes de ser atacado.

"Uno ya no más va sacando para la comida de uno, la renta o sea para los biles (cuentas)", lamentó. Pero su máxima preocupación es no poder enviarles dinero a sus padres en Querétaro.

A parte de los retos económicos, este inmigrante reveló que el ataque le ha dejado secuelas psicológicas y admitió que siente temor ante la posibilidad de una nueva agresión.



"La verdad siento miedo. A la mejor más adelante ya salgo a vender o sino cambiar de trabajo", señaló.

A pesar de lo sucedido, Sergio Crispin dijo estar muy agradecido con el apoyo que ha recibido por parte de la comunidad.

Las personas con información sobre el incidente pueden presentar denuncias anónimamente a través de la línea telefónica de Crime Stoppers: 1 (559) 498-7867. Los detectives del Departamento de Policía de Fresno también están disponibles al teléfono (559) 621-7000.

