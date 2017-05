Roban un vehículo del Sheriff de Los Ángeles equipado con radio y luces de patrulla

1. Honda Accord 1996: Qué un vehículo de 20 años haya sido el auto más robado de 2015 no hace sino hablar bien de su él. Pero la quinta generación del Honda Accord no fue cualquier vehículo. Reconocido por su buen manejo, versatilidad y durabilidad el Accord de finales del siglo XX siempre fue un gran automóvil. No nos sorprende que los ladrones lo hayan preferido sobre todos los demás vehículos, haciéndose de 52,244 unidades en 2015. Foto: Honda | Univision

