Le encuentran un arsenal a hombre que afirmó ser 'Mad Max' en California...

LOS ÁNGELES, California.- El Sheriff del condado de San Bernardino, en California, arrestó a un hombre que portaba varias armas ilegales en un vehículo todoterreno en Barstow y que afirmó ser 'Mad Max', el pistolero de una película de ciencia ficción situada en un futuro apocalíptico en el que dominan varias pandillas violentas.

Una de las armas que le decomisaron al detenido, cuyo nombre real es Jack Lee Ernest, de 49 años, fue modificada al estilo del filme 'Mad Max': se trata de una escopeta recortada ilegalmente a la cual le agregó cintas de cuero en la cacha y tres aditamentos especiales para colocar municiones. Así, el arma aparenta ser una pistola de gran tamaño.



Según el sheriff, el hombre portaba varias armas ilícitas, incluidos "nudillos de metal" y dos cuchillos de gran tamaño que Ernest colocó en un compartimento especial de su vehículo para su "acceso táctico".

"Ernest afirmó que actuaba como 'Mad Max', una referencia a una película violenta que implica mortales asaltos en vehículos", indicó el Sheriff de San Bernardino en un comunicado.



